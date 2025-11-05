Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

П оявата на дронове и нарушенията на въздушното пространство на европейски НАТО страни от страна на Русия се увеличиха от септември, когато повече от 20 руски дрона влязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни изтребителя нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути.

Оттогава

множество дронове, чиято страна на произход в по-голямата си част е неизвестна, нарушават въздушните граници в Европа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече нахлуванията „хибридна война“, и макар че не заяви, че Русия е отговорна за всички инциденти, тя подчерта, че е ясно, че целта на Русия е да „посее разединение“ в Европа.

Агенция Ройтерс (Reuters) припомня някои от най-големите нарушения на въздушното пространство и наблюдения на дронове, докладвани до момента тази година:

Белгия

Летищат в Брюксел и Лиеж бяха затворени във вторник вечерта след наблюдения на дронове, което доведе до пренасочване на много пристигащи самолети и предотврати излитания на други. Летище Брюксел отвори отново в сряда сутрин, но някои полети бяха отменени, а други закъсняха.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви в неделя, че полицията разследва наблюдения на дронове над военновъздушната база Клайне Брогел в североизточна Белгия.

Страната отвори разследване миналата седмица след две докладвани наблюдения на дронове над военна база в югоизточната част на страната, както и друго разследване миналия месец след като няколко дрона бяха забелязани да летят над военна база в Елзенборн, на границата с Германия.

Чехия

Чешката армия заяви на 10 септември, че регистрира нарастващ брой неидентифицирани дронове, които летят над нейните военни обекти, според изследователската група Institute for the Study of War (ISW) – Институт за изследване на войната.

Дания

Дронове нарушиха въздушния трафик на шест летища в Дания през септември, включително на летището в Копенхаген, най-натовареното в региона на Северна Европа, в това, което министър-председателят Мете Фредериксен определи като хибридна атака срещу страната ѝ.

Естония

Три руски военни изтребителя нарушиха въздушното пространство на страната-членка на НАТО Естония за 12 минути на 19 септември, преди италиански изтребители на НАТО да ги изведат извън зоната.

Германия

Летищата в Берлин и Бремен бяха временно затворени през уикенда след два отделни случая на наблюдения на дронове, съобщиха местни медии. Дронове бяха забелязани на летища и военни бази в цяла Германия по-рано през октомври, съобщи вестник Bild, цитирайки поверителен полицейски доклад, който предполага, че наблюденията на летище Мюнхен на 3 октомври са само върхът на айсберга.

Вътрешното министерство на германската провинция Шлезвиг-Холщайн заяви на 26 септември, че са били забелязани дронове през нощта и те се разследват за възможен шпионаж и саботаж.

Литва

Членът на НАТО Литва затвори летище Вилнюс и пунктовете на беларуска граница на 28 октомври, след като няколко обекта, вероятно хелиеви балони, навлязоха в нейното въздушно пространство, съобщи Националният център за управление на кризи – това е четвърти подобен инцидент за седмица.

Страната съобщи на 23 октомври, че два руски военни самолета са навлезли за около 18 секунди във въздушното ѝ пространство, което провокира официален протест и реакция от силите на НАТО, докато Русия отхвърли този инцидент.

Норвегия

Летище Осло временно спря едно или няколко кацания на 6 октомври рано сутрин след доклад за наблюдение на дрон в близост до летището, съобщи операторът Avinor.

Полша

Полски изтребители МиГ-29 прихванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море на 30 октомври, съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Полската армия съобщи, че нейните изтребители са прихванали руски самолет, който извършвал разузнавателна мисия във въздушното пространство над Балтийско море на 28 октомври.

Около 20 руски дрона влязоха в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу10 септември. НАТО разположи изтребители F-35 и F-16, хеликоптери и противоракетна система Patriot в отговор на нарушението.

Румъния

Румъния вдигна изтребители на 13 септември, когато дрон наруши въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи министерството на отбраната.

Испания

Операциите на летище Палма де Майорка бяха временно преустановени на 20 октомври след наблюдения на дронове, според доклад на ISW.