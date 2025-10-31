Свят

Дания се готви за възможна война с Русия

Датските разузнавателни служби промениха тона си през последната година

31 октомври 2025, 16:17
Дания се готви за възможна война с Русия
Източник: Istock

З а датската армия заплахата за Гренландия не е президентът на САЩ Доналд Тръмп, който обяви, че иска най-големия остров в света, а Русия, предава "Блумбърг".

Заради Гренландия? Дания укрепва присъствието си в Арктика

Датските разузнавателни служби промениха тона си през последната година, предупреждавайки, че рискът от ескалация между НАТО и Русия в Арктика е по-висок от всякога, като очертаха подробно какви са руските ядрени подводници и други способности "в случай на война".

Правителството в Копенхаген стартира втори арктически военен пакет на 10 октомври, включващ инвестиции в отбрана на морето край Гренландия, с морски патрулни самолети за наблюдение и борба с подводници, повече арктически кораби и ледоразбивачи.

Дания дава 2 млрд. долара за армия в Арктика

"Разглеждаме бъдещ сценарий на заплаха, с който трябва да се справим", коментира Сьорен Андерсен, ръководител на Съвместното арктическо командване в Гренландия, в интервю в Нуук, столицата на острова.

Тактиката и оборудването на Русия, опитът, който армията ѝ трупа в Украйна, нарастващото ѝ сътрудничество с Китай в Беринговия проток, промените в руската активност край Норвегия и постоянното предизвикателство на контролирания от Москва сенчест флот засилват опасенията за надвиснала заплаха, за която Дания и нейните съюзници трябва да се подготвят.

Източник: Bloomberg    
Гренландия Арктика Дания Русия
