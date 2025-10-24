Свят

Без GPS: Как Русия застрашава полетите в балтийските страни

Балтийските страни се превръщат в полигон за водене на хибридна война, смятат експерти

24 октомври 2025, 06:26
Източник: Getty images/ iStock

Б алтийските страни се превръщат в полигон за водене на хибридна война, смятат експерти. Русия все по-често създава проблеми за навигацията на самолети и кораби, смущавайки GPS сигнала, съобщи Deutsche Welle.

Колко опасно е това?

През 2025 година в балтийските страни рязко се увеличиха инцидентите със смущения на сателитната навигация, включително заглушаване и подмяна на GPS сигнала от територията на Русия. Това се потвърждава от властите в Швеция, Финландия, Естония, Литва,  Латвия и Полша, където хиляди полети се сблъскват с прекъсвания в навигацията. За проследяването на тези смущения дори е създадена интерактивна карта.

През октомври Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) потвърди, че смущенията са изкуствени, и посочи като техен източник Русия. В своя резолюция организацията определи тази практика на руските власти като фактор, дестабилизиращ навигацията в европейското въздушно пространство, и поиска нейното незабавно прекратяване. Руските системи за заглушаване на GPS могат да се намират в Калининград, Санкт Петербург, Смоленск и Ростов. Тези действия на Русия в региона се засилиха значително след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна. Москва обаче продължава да отрича и официално отхвърля всички обвинения. 

Междувременно за засегнатите авиокомпании, които трябва да продължат да работят, тези смущения на сигнала са станали "новата нормалност". Пилоти и експерти разказват за ДВ как се отразява това на работата им и какви са начините за противодействие. 

Как смущенията се отразяват на полетите

Проблемите с GPS сигнала вече са нещо обичайно. "Преди шест-седем години тези случаи бяха много редки. Сега това вече е ежедневен оперативен риск, към който се отнасяме много сериозно", казва пилотът на авиокомпания аirBaltic, командир на "Ербъс" A220 Янис Кристопс. Проблемите за авиацията изглеждат по следния начин: оборудването на самолета може да показва некоректно координатите, а някои системи - да не работят. 

Съвременните самолети обаче се произвеждат с висока степен на подсигуряване  на системите, успокоява той: "Всички търговски самолети имат различни системи, като едната може може да замени някоя от другите, ако е необходимо". Освен това обучението на пилотите включва и рисковете, когато навигационната система не работи. 

"През 2008 година започнах да летя на Embraer 50 като втори пилот. Тогава много самолети все още не бяха оборудвани със спътникови системи за навигация, но летяхме безопасно. Сега в търговската авиация също има самолети без спътникови навигационни системи, което не им пречи да летят безопасно", добавя Кристопс. В поне един случай обаче е имало опасност пътнически самолет да се разбие в резултат на изкуствени GPS смущения. Това се е случило през 2019 година в САЩ, но трагедията се е разминала благодарение на адекватната намеса на дежурния диспечер на радарите.

Намесите са с изкуствен характер

"Тези смущения не се причиняват от обикновена апаратура - става дума за военна техника, която създава широколентови смущения", обяснява Имант Вискерс, ръководител на Отдела за техническо обслужване към Латвийския въздушен транспорт. Той обяснява, че GPS смущенията могат да бъдат и естествени, например в йоносферата, но в случая с балтийските държави има масирано въздействие върху сателитната навигация. Данните на Латвийския въздушен транспорт сочат увеличение на GPS смущенията в небето над страната с 2,5 пъти. Ако за цялата минала година са регистрирани 820 инцидента, то само за първите осем месеца на 2025-а те са 969.

Вискерс уверява, че въпреки тези смущения въздушният транспорт остава безопасен: в Латвия и в други страни се използват резервни системи и дублиращи технологии, включително VOR, DME, радиомаяци и процедури за инструментално кацане. "Технологиите се дублират на три нива и диспечерът знае точно как да действа в случай на отказ на оборудването, как да комуникира с авиокомпанията и пилота. Но тези смущения създават допълнителен стрес за екипажите и диспечерите", посочва той. 

Едно от най-мощните огнища за GPS-смущения е в Калининградска област, твърдят наблюдатели. Defense news дори е установило там конкретни места, използвайки "данни от полски учени". Военното издание пише, че тези места са открити с помощта на триангулация (определяне на местоположението на обект чрез измерване на ъглите от две известни точки до него - б. ред.) на източниците на сигнали и сателитни снимки. В Калининградска област са били определени няколко конкретни пункта - например, идентифицирана е група камиони с мощни 32-метрови антени от серията GT-01 "Мурманск-БН“. Те могат да потискат комуникационните системи в радиус от 5000 до 8000 километра. 

Защо Русия създава проблеми в балтийския регион? 

Някои европейски политици и военни от НАТО са убедени, че заглушаването на GPS е част от хибридната война на Русия срещу Северноатлантическия алианс. Това е начин за оказване на натиск, който не може да се квалифицира като акт на война, но той подкопава сигурността на гражданските инфраструктури. "Няма непосредствена заплаха. Трябва да бъдем бдителни и да проверяваме всеки ден дали всичко е наред", заяви на неотдавнашната конференция по сигурността в Рига председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер. "Подкрепете правителството си, имайте доверие във въоръжените сили и НАТО. Ние сме тук и ще ви защитим", увери той.

Има и мнение, че за заглушаването може да има прагматична причина - ако целта на Русия е да създава затруднения на украинските безпилотни самолети, които се нуждаят от точно сателитно насочване. В този случай операторът трябва да превключи на по-неточни режими или да отмени мисията, което намалява точността на ударите и затруднява далечните автономни операции.

Военният експерт Руслан Левиев вижда взаимна зависимост между мощността на руските заглушители и зачестилите удари с украински безпилотни летателни апарати. Очевидно е, че мащабите на дейността по заглушаването на GPS сигнала надхвърлят радиуса на руските нефтопреработвателни заводи, които остават основна цел на украинските дронове, посочва Левиев пред изданието "Медиазона". 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
GPS смущения Хибридна война Балтийски страни Русия Авиационна навигация Сателитна навигация Калининград Война в Украйна Въздушна безопасност Електронна война
Всичко от днес

