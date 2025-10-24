Френският върховен главнокомандващ очаква "сблъсък" с Русия след 3-4 години

Н овоназначеният началник на отбраната на Франция подготвя въоръжените сили на страната за "шок, който ще бъде вид изпитание" от страна на Русия.

"Русия е държава, която може да бъде изкушена да продължи войната на нашия континент", заяви генерал Фабиен Мандон пред депутатите от комисията по отбрана на Националното събрание в сряда.

"Първата цел, която поставих пред въоръжените сили, е да бъдат готови след три или четири години за шок, който ще бъде нещо като тест", допълни той. "Тестът вече съществува под хибридни форми, но може да стане по-насилствен."

Висши генерали и политици от страните членки на Европейския съюз и НАТО предупредиха, че Москва може да нападне алианса през следващите години, като прогнозираните срокове варират между 2027 и 2030 г. Миналата седмица Европейската комисия представи пътна карта за подготовка на европейските столици за война до 2030 г.

Традиционно френските военни са по-сдържани от някои свои европейски колеги да определят конкретни срокове или да говорят открито за възможно нападение на Русия срещу НАТО. През последните месеци обаче реториката на Париж спрямо Москва стана по-остра, като президентът Еманюел Макрон заяви, че Европа се намира "в конфронтация с Русия".

"Да се предположи, че инвазията в Украйна от 2022 г. е последната атака и че това няма да се повтори на нашия континент, означава да се игнорира рискът, пред който са изправени нашите общества", подчерта генерал Мандон, цитиран от Politico .

"Руснаците се преструктурират с една цел - да се изправят срещу НАТО."

Въпреки това френският генерал добави: "Европа е правилният мащаб, на който трябва да се решават нашите предизвикателства."

Според него усилията на Франция за превъоръжаване вече са сигнал за възпиране на Русия: "Ако съперниците ни видят, че полагаме този труд, може да се откажат. Ако усетят, че не сме готови да се защитаваме, не виждам какво би могло да ги спре."