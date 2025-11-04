ЕК взима мерки срещу "троянски коне" на Русия

Е врокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че новите членове на ЕС могат да бъдат поставени "на изпитателен срок“, за да не бъдат приет "троянски кон на Русия“, предава "Файненшъл Таймс“.

Тя посочи, че според предложението, което би трябвало да успокои опасенията, че новите членове биха могли да имитират Унгария, те биха могли да бъдат поставени на "пробен период“ от няколко години и изключени от ЕС в случай на неуспех в областта на демокрацията.

Не трябва да бъде обещавано членство на други държави, освен на Турция и страните от Западните Балкани, смята Бернард Бот

Европейската комисия, желае да привлече останалите страни от Западните Балкани, но е притеснена от руската инвазия в Украйна. Държави от ЕС се притесняват, че новите членове могат служат на интересните на Русия и да ерозират европейската демокрация.

"Не искам да бъда запомнена като комисарят, който въведе троянски коне в ЕС, които ще станат активни след пет, десет или петнадесет години", подчерта Кос.

Отлагането на членството не е единствената възможна предпазна мярка, припомня австрийският в. 'Дер Щандарт'

Тя поясни, че ЕК разработва идеи като "преходен период, един вид пробен период, защитни механизми", но че те все още са в ранен етап.

"Нуждаем се от тази дискусия и не бива да се страхуваме от нея", допълни Кос.