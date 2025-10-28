Свят

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия вероятно има шпионска база на ферибота "Естония", потънал в Балтийско море преди повече от 30 години

28 октомври 2025, 15:20
Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?
Източник: iStock

Р усия вероятно има шпионска база на ферибота "Естония", потънал в Балтийско море преди повече от 30 години. До този извод стига разследване на германски медии, съобщи Deutsche Welle.

Какво е известно?

Това корабокрушение е най-тежкото в европейската следвоенна история: в нощта на 28 септмеври 1994 година при буря в Балтийско море фериботът "Естония" потъва на път от Талин към Стокхолм. До днес истинската причина за катастрофата не е известна. Около нея витаят слухове и предположения, тъй като има редица несъответствия, пише АРД.

При катастрофата умират 852 души, но много от труповете не са извадени. Останките на ферибота са на 80 метра под водата на около 35 км югоизточно от финландския остров Утьо. Мястото се приема официално като гробище.

Година след корабокрушението правителствата на околните държави Швеция, Естония и Финландия подписват споразумение за забрана на гмурканията около останките на "Естония" - за да не се смущава покоя на мъртвите. Междувременно има планове за изваждане на потъналия кораб с бетонен саркофаг, но те отпадат заради протестите на близките на мъртвите и поради опасения, че следващи разследвания могат да затруднят идентифицирането на причината за катастрофата. "Естония" продължава да лежи на дъното на морето.

Място за тренировки на руските военни

Очевидно обаче на останките периодически се правят неразрешени посещения: проучвания на германските медии WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг" са установили, че НАТО разполага със сведения за използването на останките от "Естония" като място за тренировки от страна на Русия - за подводни операции, а вероятно и за укритие на шпионска техника.

Според разследването на германските медии много от държавите членки на НАТО имат информации, съгласно които преди няколко години по останките от ферибота са били разположени технически уреди, които могат да направляват изключително прецизно подводни дронове и роботи. Западните разузнавателни кръгове предполагат, че руски военни части са развивали активна дейност там.

Освен това съществува подозрението, че Русия би могла да използва тази забранена зона насред Балтийско море, за да крие там собственото си сензорно оборудване, чрез което би могла да записват т.нар. сигнатури на военни кораби и подводници на НАТО, т.е. техните специфични шумове и други характеристики.

Позицията на Русия е агресивна

Местоположението на останките в Балтийско море между Швеция, Финландия и балтийските страни е идеална за тайното събиране на този вид информация, казват военни експерти, цитирани от АРД. Освен това Русия може да действа там необезпокоявано, тъй като е наложена официална забрана за гмуркане. Предимство е и това, че поставените по кораба уреди почти не правят впечатление и могат да бъдат монтирани устойчиво - за разлика от условията по пясъчното морско дъно.

В отговор на журналистическите питания Финландия и Естония заявяват, че заедно със съюзниците съвместно наблюдават много точно случващото се в Балтийско море и заключенията им са, че Русия е заела по-агресивна позиция от началото на войната си срещу Украйна насам.

ГУГИ - руското тайнствено управление

За такъв подводен шпионаж, какъвто се предполага, че се осъществява на останките на "Естония", в Русия отговаря Главното управление за дълбоководни изследвания, известно с абревиатурата ГУГИ.

Това тънещо в тайнственост управление съществува вероятно от 1960-те години и не е подчинено на Военноморския флот, а директно на Министерството на отбраната. Сред неговите задачи са шпионажите и саботажите под вода, например проучванията на критична инфраструктура като подводни кабели и тръбопроводи на европейските държави, пише АРД.

ГУГИ разполага с флот от специални кораби, които официално са декларирани като изследователски и са снабдени с оборудване като мини подводници, подводни роботи, мощни сонари и скенери, за да могат да шпионират под вода. Към този т.нар. "академичен флот" се числи и корабът "Янтар", смятан в кръговете на НАТО за един от най-важните шпионски кораби на Русия.

Една от задачите на ГУГИ е и записването на специфичните шумове, издавани от противниковите кораби, особено подводниците. За тази цел се използват сензорни системи като подводни микрофони (хидрофони), които при пълна секретност се инсталират в регионите, в които се предполага движение на съответните плавателни съдове. В НАТО смятат, че Русия използва за тези цели не само мними изследователски кораби като "Янтар", но и подводници, цивилни кораби - рибарски или товарни, както и подводни дронове.

АРД припомня в публикацията си и скорошното разследване за тайната подводна система за наблюдение "Хармония", с която Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика, за чието изграждане руснаците са използвали най-модерни западни технологии.

Докато обаче "Хармония" е широко разклонена подводна система за предупреждение в руски води, според западни експерти по сигурността, се счита за сигурно, че подобни, макар и по-малко обширни системи за шпионаж са инсталирани от Русия и на други места в световните океани - вероятно и на останките от кораба "Естония". 

Проучванията на германските медии са установили, че в Балтийско море още преди години са били намирани подводни сензори, при това не отделни уреди, а цели системи.

Информацията по въпроса обаче не е много: в началото на 2024 Литва официално съобщи, че в района на Куршската пясъчна коса е бил открит хидроакустичен сонар от руски тип, дори бе разпространена снимка на сонара, който очевидно вече не фукционира. Сведенията от Литва гласят, че подобни находки е имало години по-рано не само там, но и в Латвия, Великобритания и Ирландия.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Ферибот Естония Руски шпионаж Балтийско море Подводни операции ГУГИ НАТО Шпионска база Сензорни системи Дълбоководни изследвания
Последвайте ни
Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 18 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 20 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 18 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

България Преди 34 минути

Над 19 милиона записа за поставени ваксини от 2005 г. насам са интегрирани в Националната здравноинформационна система – стъпка към по-пълна и достоверна медицинска история на всеки гражданин

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Свят Преди 35 минути

Броят на жертвите от американската кампания срещу наркотрафика достигна най-малко 57 души

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Свят Преди 45 минути

Доброволци от организацията „Кучетата на Чернобил“ откриха няколко животни със синя козина. Експерти подозират контакт с химикали, но не изключват и ефект от дългогодишното излагане на радиация

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

България Преди 45 минути

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Феномените и Лечителите продължават напред в надпреварата

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 1 час

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

Пари Преди 1 час

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 1 час

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 2 часа

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Свят Преди 2 часа

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

Свят Преди 2 часа

Доклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

България Преди 2 часа

Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Любопитно Преди 2 часа

Мащабната високотехнологична трансформация на платформите за онлайн банкиране на Пощенска банка е реализирана за рекордно кратък срок

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

България Преди 2 часа

Това заяви лидерът на ГЕРБ по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025

Анастасиос Михаилидис

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

България Преди 2 часа

<p>Звезди от киното и модата блестят на <strong>Vogue World: Hollywood</strong> в Лос Анджелис (СНИМКИ)</p>

Звезди от киното и модата блестят на Vogue World: Hollywood в Лос Анджелис

Любопитно Преди 2 часа

Събитието превърна града в жив филмов сет, където дизайнери, актьори и художници споделяха светлината на прожекторите

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

„Нелепо момиче“ – какво се крие зад новата-стара модна мания

Edna.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Цветомир Найденов с обръщение към Веласкес

Gong.bg

Таиров и Иванов: Нуждаем се от опит, за да спасим Спартак Пл

Gong.bg

Д-р Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, остават в ареста

Nova.bg

Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?

Nova.bg