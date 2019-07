Н ай-малко 40 души бяха убити и 80 - ранени при въздушен удар срещу център за задържане на мигранти в либийската столица Триполи, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, като се позовават на местните власти.

Според представители на центъра ударът бил нанесен от силите на маршал Халифа Хафтар, които от три месеца се опитват да превземат Триполи. В либийската столица е базирано международно признатото правителство на националното съгласие на премиера Файез Сарадж.

Представителството на агенцията на ООН за бежанците в Либия осъди въздушното нападение срещу центъра, в който са задържани 616 мигранти и бежанци.

Най-малко 6000 мигранти от Еритрея, Етиопия, Сомалия, Судан и други африкански страни са затворени в десетки центрове за задържане в Либия, управлявани от милиции, които са обвинявани в изтезания и други нарушения на човешките права, отбелязва АП.

Повечето от мигрантите са били задържани от финансираната и обучена от ЕС либийска брегова охрана при опит да прекосят Средиземно море, бягайки към Европа.

