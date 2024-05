Върховният лидер на Иран се срещна със сирийския президент

И ранският върховен лидер аятолах Али Хаменей днес се срещна със сирийски президент Башар ал Асад в Техеран, съобщи иранската студентска новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

⚠️BREAKING NEWS ⚠️



🇮🇷🇸🇾 President of the Syrian Arab Republic, Bashar al-Assad, met with Iran's Supreme Leader, Imam Khamenei, in Tehran



Israeli atrocities on Gaza,rafah and Palestinian people was discussed. pic.twitter.com/mARurtkZmI