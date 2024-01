Въоръжено нападение срещу църква в Истанбул, има жертва (ВИДЕО)

Е дин човек бе убит при въоръжено нападение срещу църква в Истанбул, предават турските телевизии ТРТ-Хабер и НТВ.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая посочи, че стрелба е открита от двама маскирани нападатели по време на богослужение в храма „Санта Мария“ в квартал Саръйер. Атаката е извършена в 11:40 ч. местно време (10:40 ч. бълг. време).

