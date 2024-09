Турция и Германия в битка за дюнерите

Т урция и Германия досега са се сблъсквали с въпроси като състоянието на човешките права в Турция и протестите на кюрдите в германски градове. Последната им разправия е свързана с дюнера, съобщава The Economist.

Преди две години Турция подаде молба до Европейския съюз за закрила на дюнера, който се приготвя от подправено месо, изпечено на вертикален шиш, по схемата за „храни с традиционно специфичен характер“ (ХТСХ).

