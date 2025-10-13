България

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана

13 октомври 2025, 06:46
Източник: БТА

Г ерманският външен министър Йохан Вадефул започва днес двудневно посещение в България и Румъния, като разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира външното министерство в Берлин.

Разговорите ще обхванат и икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС, според същия източник.

Германският външен министър в Киев: Непоколебима подкрепа за Украйна

Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.

Вместо това Вадефул ще пътува директно за България, а за утре е насрочена среща в Букурещ с румънската външна министърка Оана Цою.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
