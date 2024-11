Борба за дюнера: Спор между Германия и Турция

А ко има нещо, което обединява берлинчани, то това е апетитът към дюнера. Служители в офиси, които търсят бърз обяд, деца, които се прибират от училище, хора, които се прибират късно вечер и си проправят път между заведенията - всички те редовно се отбиват в някой от многобройните ресторанти за дюнер кебап в града.

Това, което привлича гладните берлинчани, е говеждо месо с подправки, приготвено на вертикален шиш, нарязано на тънки филийки и подредено в пита с хрупкава салата, често полята с чеснов сос от кисело мляко. Това е немски вариант на традиционния турски дюнер кебап - същото месо, поднесено в чиния с ориз и салата.

Но ако турското правителство постигне своето, скоро на всички ресторанти за дюнер в Германия - само в Берлин те са повече от 1000, според Visit Berlin - може да бъде забранено да продават дюнери под това име.

В неотдавнашна молба до Европейската комисия турското правителство поиска дюнерът да бъде признат за турски специалитет, който се е родил и развил на територията на Турция. Това би му дало същия статут като на италианската неаполитанска пица или испанската шунка „Серано“. Само месото, което отговарят на строги критерии, може да се нарича „дюнер кебап“, а берлинският по-преносим вариант няма да премине теста.

Whose döner kebab? Why the beloved late-night snack is at the centre of a meat-fuelled food fight

https://t.co/t2KSlJvtFl