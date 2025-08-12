Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

П ротести избухнаха във Вашингтон, само часове след като президентът Доналд Тръмп постави полицията под федерален контрол и нареди разполагането на 800 войници от националната гвардия. Той поиска и всички бездомни хора да се изнесат от пределите на града, предаде NOVA.
Massive protests erupted outside the White House as President Donald Trump addressed the nation on crime in Washington, D.C. Demonstrators chanted against federal control of the DC police and the deployment of National Guard troops. pic.twitter.com/ayRotyWUDS— hangover (@holominte) August 12, 2025
„Макар че днешното действие е тревожно и безпрецедентно, не мога да кажа, че предвид миналото, сме изненадани. Мога да кажа на жителите на Вашингтон, че ще продължим да управляваме нашето правителство по начин, който да ви кара да се гордеете. Ще балансираме бюджетите си, ще разгърнем нашите услуги, нашите деца ще започнат училище и ние ще работим с федералното правителство, за да направим нещата, които те трябва да правят за нашия град“, увери кметът на Вашингтон Муриел Боузър.
Protests happening in Washington D.C yesterday and will continue for days to come after Trump decides to call in the National Guard. To bad he didn’t call them in on January 6th 2021! 😡 pic.twitter.com/ZWOrbMW4gi— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) August 12, 2025
Мерките ще продължат в следващите 30 дни и се взимат с цел да се върне редът в столицата, която Тръмп сравни с Богота и Мексико сити по престъпност, въпреки че официалните данни показват рекордно ниски нива. Жителите на града, 86 процента от които гласуваха за Камала Харис, обвиняват президента в престъпване на правата и натиск с политически мотиви.