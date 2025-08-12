Свят

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Мерките ще продължат в следващите 30 дни

12 август 2025, 15:10
Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Огнен ад в Черна гора, страната поиска международна помощ

Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

П ротести избухнаха във Вашингтон, само часове след като президентът Доналд Тръмп постави полицията под федерален контрол и нареди разполагането на 800 войници от националната гвардия. Той поиска и всички бездомни хора да се изнесат от пределите на града, предаде NOVA.

„Макар че днешното действие е тревожно и безпрецедентно, не мога да кажа, че предвид миналото, сме изненадани. Мога да кажа на жителите на Вашингтон, че ще продължим да управляваме нашето правителство по начин, който да ви кара да се гордеете. Ще балансираме бюджетите си, ще разгърнем нашите услуги, нашите деца ще започнат училище и ние ще работим с федералното правителство, за да направим нещата, които те трябва да правят за нашия град“, увери кметът на Вашингтон Муриел Боузър.

Мерките ще продължат в следващите 30 дни и се взимат с цел да се върне редът в столицата, която Тръмп сравни с Богота и Мексико сити по престъпност, въпреки че официалните данни показват рекордно ниски нива. Жителите на града, 86 процента от които гласуваха за Камала Харис, обвиняват президента в престъпване на правата и натиск с политически мотиви.

