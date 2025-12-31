Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

С лед края на войната с Русия Украйна ще разполага с по-голяма армия, от който и да е от европейските си съюзници и то с армия с боен опит, пише "Уолстрийт джърнъл". Намирането на средства за издръжка на над 800 000 военнослужещи и огромно количество оборудване, както и разработването на нови възможности, ще бъдат едни от най-трудните задачи на украинското правителство веднага след края на войната.

За финансирането на въоръжените си сили Украйна харчи около 30% от брутния си вътрешен продукт. А новият заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро е приблизително равен на очакваните разходи на Германия за отбрана за следващата година. И макар заплатите на германските военни да са по-високи, техният брой е приблизително една четвърт от този на украинската армия, предава "Фокус".

Освен това, поддържането на големи въоръжени сили в размер на 800 000 души би отнело значителен брой хора от икономиката на Украйна, чието население рязко намаля заради войната.

Според Николай Белесков, научен сътрудник в Националния институт за стратегически изследвания, Украйна трябва да ограничи числеността на армията до 300–500 хиляди военнослужещи, а останалите да поддържа в резерв. Той също така отбелязва, че преди началото на войната Украйна е имала по-малко от 300 000 военнослужещи, които очевидно не са били достатъчни.

В случай на сключване на мирно споразумение украинските войски вероятно ще искат да се демобилизират, а липсата на средства означава, че на Украйна все пак ще бъде трудно да плаща на тези, които искат да останат в армията. И затова Украйна вероятно ще разчита на резервни сили и по-евтино оборудване, като например дронове.

Освен това, Украйна ще трябва да вземе и по-дългосрочни решения. По-конкретно, приоритет за Украйна могат да станат инвестициите в противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. В същото време Украйна трябва да избягва скъпи инвестиции, като изтребители.

"Украинската армия трябва да се основава на по-икономически ефективни средства, като дронове, мини и мобилизация на резервисти. Скъпи елементи, като самолети, могат лесно да погълнат значителна част от отбранителния бюджет на Украйна“, заявява Майкъл Кофман, военен експерт от вашингтонския аналитичен център "Карнеги".

В същото време бившият секретар на военновъздушните сили на САЩ Франк Кендал отбелязва, че това, което Украйна прави в момента за сдържане на Русия, не е жизнеспособна стратегия в дългосрочен план. Например, за поддържането на големи военновъздушни сили ще е необходимо много време за подготовка на пилоти, закупуване на самолети и строителство на бази, посочва той.