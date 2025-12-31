ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

Т върдението на Русия, че Украйна е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин е „умишлено отвличане на вниманието“, заяви върховният представител на ЕС за общата външна политика и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“.
Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?
„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори“, написа Калас в X.
Русия: Украйна опита да убие Путин
„Никой не бива приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам“, добави тя.
Russia’s claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 31, 2025
No one should accept unfounded claims from the aggressor who has indiscriminately…