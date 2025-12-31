Свят

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

Калас: Москва цели да провали истинския напредък към мир

31 декември 2025, 15:45
ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин
Източник: AP/БТА

Т върдението на Русия, че Украйна е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин е „умишлено отвличане на вниманието“, заяви върховният представител на ЕС за общата външна политика и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“.

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори“, написа Калас в X.

Русия: Украйна опита да убие Путин

„Никой не бива приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам“, добави тя.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Владимир Путин Кая Калас ЕС
