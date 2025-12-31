България

От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

Носителите на „Оскар“ Робърт Редфорд, Даян Кийтън и Джийн Хекман бяха сред звездите, които светът загуби през 2025 г., заедно с музикални легенди, включително съоснователя на Beach Boys Брайън Уилсън; пионера на нео-соула Д'Анджело; и легендата на хеви метъла Ози Озбърн

31 декември 2025, 14:50
От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди
Източник: Getty Images

О т Папата до Принца на мрака, който участва в собственото си прощално шоу само седмици преди смъртта си – през 2025 г. светът се раздели с много забележителни фигури.

Сбогувахме се с холивудски икони, спортни герои и музикални легенди – някои след дълги и знаменити кариери, други – напуснали ни твърде рано.

Сред починалите тази година са носителите на „Оскар“ Робърт Редфорд, Даян Кийтън и Джийн Хекман, както и музикални легенди като Брайън Уилсън – съосновател на The Beach Boys – и пионерът на нео-соула Д’Анджело.

В ГАЛЕРИЯТА правим поглед назад към живота и кариерата на онези, които вече не са сред нас.

Звездите, които изгубихме: Знаменитостите, напуснали света през 2025 г.
27 снимки
Дейвид Линч
Линда Нолан
Джийн Хекман
Мишел Трактенбърг

2025 година ни отне много светлини, но творчеството и делата на тези личности ще продължават да живеят.

Източник: news.sky.com    
Починали знаменитости 2025 година Холивудски икони Музикални легенди Спортни герои Носители на Оскар Забележителни личности Звезди Сбогом Живот и кариера
Последвайте ни

По темата

Мъж пострада при пожар в Смолян

Мъж пострада при пожар в Смолян

Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.?

Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.?

Специално дрон шоу над София за влизането в еврозоната

Специално дрон шоу над София за влизането в еврозоната

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Китай съобщи за „успешното приключване“ на ученията край Тайван

Свят Преди 47 минути

Военните ще продължат тренировките „решително да попречат на опитите за „тайванска независимост“ на сепаратистите и за външна намеса“

,

Kралица Камила разказа как е била нападната във влак от мъж, когато били тийнейджърка

Свят Преди 1 час

78-годишната Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие

От пищни церемонии до тайни тържества – звездните сватби, които белязаха 2025 г.

От пищни церемонии до тайни тържества – звездните сватби, които белязаха 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Някои знаменитости избраха екстравагантността, докато други планираха тайни сватби; така или иначе, тези 10 знаменити двойки намериха своята вечна любов

.

Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

България Преди 2 часа

В периода около въвеждането на еврото всички търговци и доставчици на услуги са длъжни да обозначават цените едновременно в левове и в евро

,

Франция готви забрана на социалните мрежи за лица под 15 години

Свят Преди 2 часа

Законопроектът ще бъде обсъден в парламента в началото на 2026 година

Хонконг ще посрещне 2026 г. без заря след трагедията с големия пожар през ноември

Хонконг ще посрещне 2026 г. без заря след трагедията с големия пожар през ноември

Свят Преди 3 часа

Вместо фойерверки ще се състои музикално и светлинно шоу

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

България Преди 3 часа

Какви са равносметките и прогнозите

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Любопитно Преди 4 часа

Вижте всички известни личности, които през 2025 г. сложиха край на връзките си – от холивудски актьори и поп звезди до риалити любимци

,

Китайските сили започнаха да се изтеглят от водите край Тайван

Свят Преди 4 часа

Военните учения, започнати от Пекин тези дни, изглежда "приключиха"

Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

Свят Преди 4 часа

Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтени и газови находища на Лукойл в Каспийско море

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

България Преди 4 часа

Един от най-често задаваните въпроси е дали ще се променят лихвите по кредити или депозити след преминаването към евро

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

България Преди 5 часа

Условията не са никак подходящи за туризъм, предупреждават експертите

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Свят Преди 5 часа

„Те са убили много палестинци“, смята Нетаняху

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

Свят Преди 6 часа

Далеч от хаоса, хората се обединяваха чрез спорт, вяра и празненства. На модните подиуми се проявяваше креативност, докато по улиците цареше хаос с протести срещу политическите лидери, корупцията и бедността

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Свят Преди 6 часа

За жертви и щети не се съобщава

Наздравица с шампанско

Шампанско на Нова година? Традиция е, но помислете пак

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Анджелина Джоли е готова за ново начало: Напуска Лос Анджелис и планира живот в чужбина

Edna.bg

Годишен хороскоп 2026: Какво да очаква всяка зодия

Edna.bg

Пожеланията на Лапорта за 2026 година

Gong.bg

Ужас! Роберто Карлош е претърпял спешна сърдечна операция

Gong.bg

Френско списание обяви бащата на Сияна за личност на годината в България

Nova.bg

Къде вече посрещнаха 2026 година (СНИМКИ)

Nova.bg