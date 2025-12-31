От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

О т Папата до Принца на мрака, който участва в собственото си прощално шоу само седмици преди смъртта си – през 2025 г. светът се раздели с много забележителни фигури.

Сбогувахме се с холивудски икони, спортни герои и музикални легенди – някои след дълги и знаменити кариери, други – напуснали ни твърде рано.

Сред починалите тази година са носителите на „Оскар“ Робърт Редфорд, Даян Кийтън и Джийн Хекман, както и музикални легенди като Брайън Уилсън – съосновател на The Beach Boys – и пионерът на нео-соула Д’Анджело.

В ГАЛЕРИЯТА правим поглед назад към живота и кариерата на онези, които вече не са сред нас.

2025 година ни отне много светлини, но творчеството и делата на тези личности ще продължават да живеят.