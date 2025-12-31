Свят

Kралица Камила разказа как е била нападната във влак от мъж, когато били тийнейджърка

78-годишната Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие

31 декември 2025, 13:23
Kралица Камила разказа как е била нападната във влак от мъж, когато били тийнейджърка
Източник: БТА

Б ританската кралица Камила за първи път разказа как е отблъснала нападение от мъж във влак, когато е била тийнейджърка, предаде Ройтерс. Тя даде интервю за Би Би Си, в което сподели колко се ядосала, когато била атакувана.

„Когато бях тийнейджърка, бях нападната във влак... Спомням си, че тогава бях много ядосана“, каза кралицата по време на дискусия, посветена на насилието срещу жени, излъчена днес.

„Четях си книга и този момче – мъж – ме нападна, а аз се съпротивлявах", разказа съпругата на крал Чарлз Трети. Тя каза, че не познава мъжа, който я е нападнал.

78-годишната Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие и за подкрепа на жертвите, припомня Ройтерс.

За нападението срещу нея беше съобщено за първи път през септември, когато откъси от книга за кралското семейство бяха публикувани във вестник „Таймс“, но досега не беше потвърдено от Бъкингамския дворец, отбелязва Ройтерс.

„Спомням си, че слязох от влака и майка ми ме погледна и каза: „Защо косата ти е настръхнала и липсва копчето от палтото ти?“, разказа тя пред Би Би Си. "Бях толкова разгневена от това, преследваше в продължение на много години".

В книгата се отбелязва, че инцидентът се е случил във влак, пътуващ за лондонската гара „Падингтън", когато Камила е била на около 16 или 17 години. Тя реагирала, като е свалила обувката си и ударила с нея мъжа в слабините.

Когато пристигнала на гарата, посочила нападателя на служител и той бил арестуван, се казва в книгата.

Камила не потвърди тези подробности в интервюто, отбелязва Ройтерс.

Кралицата е втората съпруга на крал Чарлз, който се възкачи на престола през 2022 г.

