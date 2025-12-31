Оперираха сърцето на Роберто Карлош, след болки в крака

Л егендата на световния футбол Роберто Карлош е претърпял успешна сърдечна операция в Бразилия, след като лекари са открили сериозен проблем по време на рутинен преглед, съобщава испанският ежедневник „AS“.

Бившият защитник на Реал Мадрид и световен шампион със „селесао“ е потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Последвалият ядрено-магнитен резонанс на цялото тяло обаче е локализирал малфункция в голяма част от сърдечния му мускул, което е наложило незабавна хирургическа интервенция.

Въпреки че е планирана като минимално инвазивна процедура с времетраене до 60 минути, операцията по поставяне на катетър е продължила близо три часа поради възникнали усложнения.

Към момента състоянието на 52-годишния Карлош е стабилно и няма опасност за живота му. Той ще остане под интензивно медицинско наблюдение в болничното заведение през следващите 48 часа, за да се гарантира правилното му възстановяване.