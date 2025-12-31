Китай съобщи за „успешното приключване“ на ученията край Тайван

К итай обяви „успешното приключване“ на военните си учения около Тайван, които симулираха блокада на ключовите пристанища на острова и нападения по морски цели, предаде АФП.

„Командването на Източния театър на Народоосвободителната армия на Китай успешно приключи ученията „Справедлива мисия 2025“, заяви говорителят му капитан Ли Си.

Той допълни, че военните ще продължат тренировките „решително да попречат на опитите за „тайванска независимост“ на сепаратистите и за външна намеса“.

Тайванският президент Уилям Лай предупреди, че военните учения на Китай около Тайван са част от по-широк модел и представляват заплаха за регионалната стабилност, предаде ДПА.

„Авторитарната експанзия на Китай и ескалиращата принуда донесоха значителна несигурност и риск за регионалната стабилност, като същевременно засегнаха и глобалното корабоплаване, търговия и мир“, заяви Лай по време на военна церемония.

Той добави, че въоръжените сили на Тайван са реагирали бързо, демонстрирайки гъвкава тактика и способности за противодействие на блокада.

Министерството на външните работи на Тайван днес изрази благодарност на Европейския съюз, Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Нова Зеландия, Япония и други партньори със сходно мислене за изявленията, изразяващи сериозна загриженост относно военните учения на Китай.