ЕС предупреди Израел заради ограниченията му за хуманитарните организации в Газа

НПО имаха срок до 31 декември да се регистрират съгласно новата рамка, която според Израел има за цел да спре „враждебни участници или поддръжници на тероризма“ в палестинските територии

31 декември 2025, 14:47
Източник: Getty Images

В сряда ЕС предупреди, че заплахата на Израел да спре дейността на няколко хуманитарни групи в Газа от януари ще блокира достигането на „животоспасяваща“ помощ до населението. 

„ЕС беше ясен: законът за регистрация на НПО не може да бъде приложен в сегашния му вид“, публикува ръководителят на хуманитарната помощ на ЕС Хаджа Лахбиб в X, след като Израел заяви, че няколко групи ще бъдат забранени, защото не са предоставили данни за своите палестински служители. „Международно хуманитарно право не оставя място за съмнение: помощта трябва да достигне до нуждаещите се“, написа Лахбиб. 

НПО имаха срок до 31 декември да се регистрират съгласно новата рамка, която според Израел има за цел да спре „враждебни участници или поддръжници на тероризма“ в палестинските територии, а не да възпрепятства помощта. Израелските власти обявиха във вторник, че организации, които „отказаха да представят списък на своите палестински служители, за да се изключат всякакви връзки с тероризъм“, са получили известие, че лицензите им ще бъдат отнети от 1 януари, със задължение да прекратят всички дейности до 1 март. Израел не разкри броя на групите, изправени пред забрана, но специално отправи критики към „Лекари без граници“ за неспазване на правилата. Организацията обвини медицинската благотворителна организация, че е наела двама души с връзки с палестински въоръжени групировки. 

Израелското правителство заяви пред AFP по-рано този месец, че към 25 ноември са били отхвърлени 14 заявления от НПО-та. Няколко НПО-та заявиха, че новите правила ще окажат голямо влияние върху разпределението на помощи в Газа, след като помощта, влизаща в Газа, остава недостатъчна. 

Докато споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври, предвижда влизането на 600 камиона на ден, само 100 до 300 превозват хуманитарна помощ, твърдят редица НПО-та и ООН. 

На свой ред службата на израелското министерство на отбраната, отговаряща за палестинските граждански въпроси, контрира миналата седмица, че средно 4200 камиона с помощ влизат в Газа седмично, което съответства на около 600 дневно.

Източник: БГНЕС    
