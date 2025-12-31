Ердоган с предупреждение за Нова година

"Турция никога няма да търпи принуда, пиратство или разбойничество в своята "Синя родина", заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, визирайки морските пространства, към които страната има претенции, съобщава Анадолската агенция.

В новогодишното си послание Ердоган посочи, че Анкара наблюдава отблизо нарастващите провокации и заплахи срещу интересите на Турция и на кипърските турци в Източното Средиземноморие.

Ердоган: Турция ще вземе това, което ѝ принадлежи в Средиземно, Егейско и Черно море

"В момент, когато мирът все по-твърдо се установява в Сирия, доброволните връщания се увеличават", посочи Ердоган, като отбеляза, че 600 000 сирийци са се върнали в родината си през изминалата година.

Той подчерта, че Турция ще подкрепи новата администрация на Сирия, за да гарантира сигурността и стабилността за всички сирийци, независимо от етническата или религиозната им принадлежност.

Говорейки за Газа, Ердоган каза, че Турция няма да замълчи, докато виновните за смъртта на 71 000 палестинци, мнозинството от които жени и деца, не бъдат подведени под отговорност.

Ердоган обеща пробив към „Века на Турция“

Турският президент добави, че Анкара работи интензивно, за да гарантира, че Израел ще спре атаките, ще ускори хуманитарната помощ за Газа и ще позволи усилията за възстановяване да започнат.