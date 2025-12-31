Пожар в трафопост спря тока в Куклен

Ч аст от Куклен е с прекъснато електрозахранване заради пожар в трафопост. Това съобщи за БТА кметът на града Мария Белчева. Огънят е пламнал след 17:00 часа и вече е потушен от екипи на пожарната.

Запалилият се трафопост е на ул. „Райна Княгиня“, като електричеството в целия град е било спряно за около 40 мин. Към момента електрозахранването в останалите трафопостове е възстановено.

Без ток остават домакинствата в района на горелия трафопост.