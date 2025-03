Вълна от протести в подкрепа на Украйнa в САЩ

П роукраински протести се проведоха в САЩ след гневния разговор на президента Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс с лидера на Украйна Володимир Зеленски в Белия дом в петък, съобщава Би Би Си (BBC).

Стотици хора се събраха в Ню Йорк, Лос Анджелис и Бостън,

за да изразят подкрепата си за Украйна след яростния скандал в Овалния кабинет. Протестиращи, държащи проукраински знаци, също се наредиха по пътя в Уейтсфийлд, Върмонт, където вицепрезидентът Ванс и семейството му бяха на посещение за ски ваканция. Американските медии съобщиха, че семейството се е преместило на неназовано място от планирания ски курорт заради демонстрациите.

Протест в Уейтсфийлд срещу администрацията на Тръмп-Ванс беше организиран по-рано през седмицата – преди сблъсъка между президента и вицепрезидента на САЩ със Зеленски – но много знаци споменаваха спора и войната на Русия с Украйна.

