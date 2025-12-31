Лагард: С гордост приветстваме България в евросемейството

„С настъпването на 2026 г. с гордост приветстваме България в евросемейството!“ Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард във социалната мрежа Фейсбук.

Във видеообръщение тя изрази благодарност към Българската народна банка за „всеотдайната работа и ангажираност в подготовката за приемането на еврото“ и отправи пожелание за „щастлива и успешна Нова година“.

Кристин Лагард: Остават само 10 дни преди България да стане 21-ият член на еврозоната

Лагард отчете, че България става 21-ата държава, която влиза в еврозоната и подчерта, че „се радва да приветства всички българи в еврозоната, използваща еврото“.

„Обещавам да вдигна наздравица за този момент с чаша хубаво българско вино, за да го отпразнуваме“, заяви Лагард.

Изявлението е част от поредица от публични коментари на Кристин Лагард през последните седмици на 2025 г., с които тя отбелязва напредъка на България към членство в еврозоната.

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

В навечерието на 1 януари 2026 г. Европейската централна банка ще отбележи присъединяването на България към еврозоната с визуална проекция върху южната фасада на централната си сграда във Франкфурт. Тя ще съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички езици на страните от еврозоната, както и визуално представяне на националната страна на българските монети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Прожекцията ще бъде с продължителност около четири минути и ще се излъчва в периода от 1 до 11 януари 2026 г., като първото ѝ официално показване ще бъде в новогодишната нощ. Визуалните елементи са в цветовете на Европейския съюз и са синхронизирани с музиката на „Ода на радостта“.