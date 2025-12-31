Си пожела Тайван в новогодишното си обръщение

П овторното обединение на Китай е неизбежно, заяви президентът на страната Си Цзинпин в новогодишното си обръщение към нацията, малко след като Пекин обяви края на мащабни военни маневри в близост до Тайван, предаде "Синхуа".

"Обединението на нашата родина, в духа на времето, е неизбежно", заяви Си.

"Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан с кръвни и родствени връзки", подчерта президентът на Китай.

По отношение на Хонконг и Макао, Си заяви, че политиката "една страна, две системи" трябва да се прилага безкомпромисно и че двата специални административни района получават подкрепа, за да се интегрират по-добре в цялостното развитие на страната и да поддържат дългосрочен просперитет и стабилност.

Си посочи, че Пекин се стреми да стимулира висококачествено развитие чрез иновации през 2025 г. Китай интегрира науката и технологиите в индустрията и създава поток от иновации. Много големи модели за изкуствен интелект се състезават в надпревара за върха, а в областта на научноизследователската и развойна дейност на Китай са постигнати пробиви в производството на собствени чипове.

"Всичко това превърна Китай в една от икономиките с най-бързо растящи способности за иновация", отбеляза президентът на страната.

Сондата "Тянвън-2" започна своето пътуване сред звездите, за да изследва астероиди и комети. Започна строителството на хидроенергиен проект в долното течение на река Ярлунг Зангбо. Първият китайски самолетоносач, оборудван с електромагнитна катапултна система, беше официално пуснат в експлоатация. Хуманоидни роботи изпълняваха кунг-фу удари, а дронове представяха зрелищни светлинни шоута, отчете Си.

Днес говорителката на китайския Държавен съвет по тайванските въпроси Чжан Хан заяви, че всяка страна или сила, която "си играе с огъня" по въпроса за Тайван, със сигурност ще плати цената. Тя направи този коментар в отговор на въпрос на медиите относно неотдавнашното обявление на САЩ за продажба на оръжие на Тайпе.

Тя потвърди твърдата позиция на Пекин срещу всякаква форма на военни връзки между САЩ и острова, който Китайската народна република смята за своя провинция.

Чжан призова американската страна да спазва принципа за единен Китай, да спре опасната практика на въоръжаване на Тайван и да подходи към въпроса с максимална предпазливост, отбелязва "Синхуа".

Коментирайки изказванията на тайванските власти по време на неотдавнашните срещи с японски политици, Чжан заяви, че в опит да намерят външна подкрепа за програмата си за независимост на Тайван, властите в Тайпе са проявили липса на принципи.

Тя предупреди, че опитите за независимост на Тайван, разчитащи на външни сили, ще бъдат напълно смазани. Съвместните действия с Япония ще донесат на Тайван само проблеми и ще доведат до задънена улица.