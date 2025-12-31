Свят

Си пожела Тайван в новогодишното си обръщение

Си: Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан

31 декември 2025, 17:53
Си пожела Тайван в новогодишното си обръщение
Източник: AP/БТА

П овторното обединение на Китай е неизбежно, заяви президентът на страната Си Цзинпин в новогодишното си обръщение към нацията, малко след като Пекин обяви края на мащабни военни маневри в близост до Тайван, предаде "Синхуа".

"Обединението на нашата родина, в духа на времето, е неизбежно", заяви Си.

"Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан с кръвни и родствени връзки", подчерта президентът на Китай.

Си Дзинпин заплаши Тайван с обединение

По отношение на Хонконг и Макао, Си заяви, че политиката "една страна, две системи" трябва да се прилага безкомпромисно и че двата специални административни района получават подкрепа, за да се интегрират по-добре в цялостното развитие на страната и да поддържат дългосрочен просперитет и стабилност.

Си посочи, че Пекин се стреми да стимулира висококачествено развитие чрез иновации през 2025 г. Китай интегрира науката и технологиите в индустрията и създава поток от иновации. Много големи модели за изкуствен интелект се състезават в надпревара за върха, а в областта на научноизследователската и развойна дейност на Китай са постигнати пробиви в производството на собствени чипове.

"Всичко това превърна Китай в една от икономиките с най-бързо растящи способности за иновация", отбеляза президентът на страната.

Сондата "Тянвън-2" започна своето пътуване сред звездите, за да изследва астероиди и комети. Започна строителството на хидроенергиен проект в долното течение на река Ярлунг Зангбо. Първият китайски самолетоносач, оборудван с електромагнитна катапултна система, беше официално пуснат в експлоатация. Хуманоидни роботи изпълняваха кунг-фу удари, а дронове представяха зрелищни светлинни шоута, отчете Си.

Днес говорителката на китайския Държавен съвет по тайванските въпроси Чжан Хан заяви, че всяка страна или сила, която "си играе с огъня" по въпроса за Тайван, със сигурност ще плати цената. Тя направи този коментар в отговор на въпрос на медиите относно неотдавнашното обявление на САЩ за продажба на оръжие на Тайпе.

Китай съобщи за „успешното приключване“ на ученията край Тайван

Тя потвърди твърдата позиция на Пекин срещу всякаква форма на военни връзки между САЩ и острова, който Китайската народна република смята за своя провинция.

Чжан призова американската страна да спазва принципа за единен Китай, да спре опасната практика на въоръжаване на Тайван и да подходи към въпроса с максимална предпазливост, отбелязва "Синхуа".

Коментирайки изказванията на тайванските власти по време на неотдавнашните срещи с японски политици, Чжан заяви, че в опит да намерят външна подкрепа за програмата си за независимост на Тайван, властите в Тайпе са проявили липса на принципи.

Тя предупреди, че опитите за независимост на Тайван, разчитащи на външни сили, ще бъдат напълно смазани. Съвместните действия с Япония ще донесат на Тайван само проблеми и ще доведат до задънена улица.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Си Цзинпин Китай Тайван
Последвайте ни
Лагард: С гордост приветстваме България в евросемейството

Лагард: С гордост приветстваме България в евросемейството

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ердоган с предупреждение за Нова година

Ердоган с предупреждение за Нова година

Свят Преди 2 часа

В новогодишното си послание Ердоган посочи, че Турция наблюдава отблизо нарастващите провокации и заплахи

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Свят Преди 2 часа

Операцията по поставяне на катетър е продължила близо три часа поради възникнали усложнения

ЕС предупреди Израел заради ограниченията му за хуманитарните организации в Газа

ЕС предупреди Израел заради ограниченията му за хуманитарните организации в Газа

Свят Преди 4 часа

НПО имаха срок до 31 декември да се регистрират съгласно новата рамка, която според Израел има за цел да спре „враждебни участници или поддръжници на тероризма“ в палестинските територии

,

Китай съобщи за „успешното приключване“ на ученията край Тайван

Свят Преди 4 часа

Военните ще продължат тренировките „решително да попречат на опитите за „тайванска независимост“ на сепаратистите и за външна намеса“

.

Специално дрон шоу над София за влизането в еврозоната

България Преди 5 часа

За него съобщиха от Министерството на финансите

,

Kралица Камила разказа как е била нападната във влак от мъж, когато били тийнейджърка

Свят Преди 5 часа

78-годишната Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие

.

Къде вече посрещнаха 2026 година

Любопитно Преди 5 часа

Как държавите по света празнуват Нова година

,

Първи арести бяха извършени на протестите в Иран

Свят Преди 5 часа

Протестите започнаха в неделя в няколко бизнес района на Техеран, предизвикани от продължаващата икономическа криза и неспособността на правителството да контролира бързия срив на националната валута

От пищни церемонии до тайни тържества – звездните сватби, които белязаха 2025 г.

От пищни церемонии до тайни тържества – звездните сватби, които белязаха 2025 г.

Любопитно Преди 5 часа

Някои знаменитости избраха екстравагантността, докато други планираха тайни сватби; така или иначе, тези 10 знаменити двойки намериха своята вечна любов

.

Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

България Преди 5 часа

В периода около въвеждането на еврото всички търговци и доставчици на услуги са длъжни да обозначават цените едновременно в левове и в евро

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

Свят Преди 6 часа

Киев отрича обвиненията, определяйки ги като лъжа

,

Франция готви забрана на социалните мрежи за лица под 15 години

Свят Преди 6 часа

Законопроектът ще бъде обсъден в парламента в началото на 2026 година

Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.?

Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.?

Свят Преди 6 часа

Това съобщи началникът на руския генщаб Валерий Герасимов

Хонконг ще посрещне 2026 г. без заря след трагедията с големия пожар през ноември

Хонконг ще посрещне 2026 г. без заря след трагедията с големия пожар през ноември

Свят Преди 7 часа

Вместо фойерверки ще се състои музикално и светлинно шоу

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Свят Преди 7 часа

Валдис Домбровскис подчерта, че приемането на единната валута е исторически момент за страната ни

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

България Преди 7 часа

Какви са равносметките и прогнозите

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

"Коремът ми не е от сарми": Дъщерята на Гала очаква второто си дете

Edna.bg

Най‑четените книги на 2025: Световните бестселъри, които всички обсъждат

Edna.bg

Звездна ваканция за семейство Рууни

Gong.bg

Ивайло Чочев е БГ голмайстор на 2025 г.

Gong.bg

Къде вече посрещнаха 2026 година (СНИМКИ)

Nova.bg

Фон дер Лайен: Поздравления, България! Еврото ще подсили още повече гласа ви в Европа

Nova.bg