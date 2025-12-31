Мъж пострада при пожар в Смолян

П ожар гори в къща и плевня в Смолян. Говорителят на полицията Елена Стоилова съобщи, че сигналът е получен на тел. 112 в 11:40 часа.

Огънят е тръгнал от плевнята, като е обхванал впоследствие и дома в квартал „Каптажа“.

Главен инспектор Васил Георгиев Вълчев - началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, посочи за БТА, че огънят се е прехвърлил от селскостопанска постройка към подпокривното пространство на къщата. Плевнята към този момент е загасена, но пожарът продължава на покрива, тъй като пожарникарите нямат достъп до него.

В плевнята е имало животни и при опит да ги спаси е пострадал 82-годишен мъж. По първоначални данни, той е с 10-15 % изгаряния и е обгазен. Няма опасност за живота му. Той е на кислородно дишане и вече е транспортиран в болница в Пловдив.