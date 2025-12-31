България

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

„Ауди“, управлявано от 28-годишен водач, не е спряло на подаден сигнал за спиране от полицейски екип

31 декември 2025, 21:48
Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора
Източник: istock/Getty Images

Д вама души загинаха в тежка катастрофа в Нова Загора тази вечер, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигнал за пътнотранспортно произшествие на кръстовище в града е получен днес около 17:00 часа.

Задържаха шофьор без книжка, номера и с 3,32 промила алкохол

Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен водач, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“.

При произшествието са починали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил. Пробата за употреба на алкохол на водача на „Ауди“-то е отчела положителен резултат.

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

По случая е образувано досъдебно производство. 

Източник: БТА, Сабина Стефанова    
Катастрофа Нова Загора Пиян шофьор
Последвайте ни
Как посрещат Нова година в големите градове в България

Как посрещат Нова година в големите градове в България

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

България Преди 1 час

Електричеството в целия град е било спряно за около 40 мин

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Свят Преди 1 час

Зеленски: Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем

Си пожела Тайван в новогодишното си обръщение

Си пожела Тайван в новогодишното си обръщение

Свят Преди 4 часа

Си: Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан

Дъщерята на Гала очаква второ дете

Дъщерята на Гала очаква второ дете

Любопитно Преди 5 часа

Това съобщи самата тя

Ердоган с предупреждение за Нова година

Ердоган с предупреждение за Нова година

Свят Преди 5 часа

В новогодишното си послание Ердоган посочи, че Турция наблюдава отблизо нарастващите провокации и заплахи

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Свят Преди 5 часа

Президентът на Русия отправи новогодишно обръщение

<p>Лагард: Ще вдигна наздравица с чаша хубаво българско вино</p>

Лагард: С гордост приветстваме България в евросемейството

България Преди 5 часа

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Свят Преди 6 часа

Операцията по поставяне на катетър е продължила близо три часа поради възникнали усложнения

,

Мъж пострада при пожар в Смолян

България Преди 7 часа

Той е с 10-15% изгаряния и е обгазен

От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

България Преди 7 часа

Носителите на „Оскар“ Робърт Редфорд, Даян Кийтън и Джийн Хекман бяха сред звездите, които светът загуби през 2025 г., заедно с музикални легенди, включително съоснователя на Beach Boys Брайън Уилсън; пионера на нео-соула Д'Анджело; и легендата на хеви метъла Ози Озбърн

ЕС предупреди Израел заради ограниченията му за хуманитарните организации в Газа

ЕС предупреди Израел заради ограниченията му за хуманитарните организации в Газа

Свят Преди 7 часа

НПО имаха срок до 31 декември да се регистрират съгласно новата рамка, която според Израел има за цел да спре „враждебни участници или поддръжници на тероризма“ в палестинските територии

,

Китай съобщи за „успешното приключване“ на ученията край Тайван

Свят Преди 7 часа

Военните ще продължат тренировките „решително да попречат на опитите за „тайванска независимост“ на сепаратистите и за външна намеса“

.

Специално дрон шоу над София за влизането в еврозоната

България Преди 8 часа

За него съобщиха от Министерството на финансите

,

Kралица Камила разказа как е била нападната във влак от мъж, когато били тийнейджърка

Свят Преди 8 часа

78-годишната Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие

.

Къде вече посрещнаха 2026 година

Любопитно Преди 8 часа

Как държавите по света празнуват Нова година

,

Първи арести бяха извършени на протестите в Иран

Свят Преди 8 часа

Протестите започнаха в неделя в няколко бизнес района на Техеран, предизвикани от продължаващата икономическа криза и неспособността на правителството да контролира бързия срив на националната валута

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Как да оставим 2025 зад себе си и да започнем 2026 с нови навици

Edna.bg

"Коремът ми не е от сарми": Дъщерята на Гала очаква второто си дете

Edna.bg

Звездна ваканция за семейство Рууни

Gong.bg

Ивайло Чочев е БГ голмайстор на 2025 г.

Gong.bg

Къде вече посрещнаха 2026 година (СНИМКИ)

Nova.bg

Историческо: За последен ден левът е единствената официална валута в България

Nova.bg