Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

Д вама души загинаха в тежка катастрофа в Нова Загора тази вечер, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигнал за пътнотранспортно произшествие на кръстовище в града е получен днес около 17:00 часа.

Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен водач, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“.

При произшествието са починали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил. Пробата за употреба на алкохол на водача на „Ауди“-то е отчела положителен резултат.

По случая е образувано досъдебно производство.