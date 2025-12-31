Любопитно

Дъщерята на Гала очаква второ дете

Това съобщи самата тя

31 декември 2025, 16:57
Дъщерята на Гала очаква второ дете

М ари Константин, дъщерята на известната телевизионна водеща Гала, очаква второто си дете.

Честито! Дъщерята на Гала роди момиченце

Това съобщи самата тя в публикация във Фейсбук, в която се пошегува с наедрялото си коремче.

"Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви", написа Мари Константин.

Да пребориш рака: Мари Константин пред Мон Дьо

Преди няколко месеца тя разкри в откровено интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо, че малко след раждането на дъщеря ѝ Лора, е била диагностицирана с рак на десния бъбрек. В последствие се налага да замине за Германия, с помощта на вуйчо си, където се подлага на операция. След това Мари успява да се възстанови, но продължава да преминава през редовни медицински прегледи.

Мари Константин Гала бременност
