България

Специално дрон шоу над София за влизането в еврозоната

За него съобщиха от Министерството на финансите

31 декември 2025, 13:52
Специално дрон шоу над София за влизането в еврозоната
Източник: iStock

П ървите минути от членството ни в еврозоната ще бъдат отбелязани със специално дрон шоу в небето над площад „Княз Александър I Батенберг“ в София. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Всеки ще има възможност да се превърне в част от празника по повод присъединяването на страната ни към единната европейска валута не само на място, но и чрез официалните онлайн канали на Информационната кампания за въвеждане на еврото: в сайта и във Facebook страницата, където дрон шоуто ще се излъчва на живо.

Дрон шоуто ще се състои при благоприятни атмосферни условия.

През юли Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) гласува с единодушие последните решения, свързани с приемането на България в еврозоната от 1 януари догодина. С това процедурата бе финализирана, след като по-рано Европейският парламент също одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от нашата страна. Конвергентните доклади на Европейската централна банка и Европейската комисия показаха, че България е готова да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2026-та и изпълнява всички критерии.

Източник: NOVA    
