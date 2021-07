Протести в Куба. САЩ и Русия реагираха

Х иляди хора излязоха на протести на много места в Куба вчера – нещо, което рядко се наблюдава в комунистическата страна, предаде Франс прес. „Свобода!” и „Долу диктатурата!”, скандираха демонстрантите,

изтощени и изнервени от икономическата криза, изострена от пандемията от новия коронавирус.

„Куба не сте вие!”, поде протестната група, събрала се пред един от офисите на Кубинската комунистическа партия – единствената политическа сила, разрешена в страната.

Интернет - трън в очите на управляващите в Куба

Започнали спонтанно вчера сутринта, протестите бяха излъчвани на живо в социалните мрежи. В Куба по принцип единствените разрешени събирания на хора са митингите на управляващата комунистическа партия. Няколкостотин души протестираха на прочутия крайбрежен булевард „Малекон” в столицата Хавана.

Spontaneous street protests breaking out in several cities in #Cuba right now with chants of #NoTenemosMiedo (We Are Not Afraid)



Frustration with the dictatorships incompetence,greed & repression is mounting rapidly pic.twitter.com/eSAr8Xrxpf