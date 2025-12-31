Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

П резидентът на Русия Владимир Путин произнесе традиционното си новогодишно телевизионно обръщение от Кремъл. То вече беше излъчено в най-източните части на страната, където вече настъпи полунощ – в Камчатка и Чукотка, предаде ТАСС.

Преди полунощ местно време новогодишното поздравление, което продължи три минути и 20 секунди, ще бъде излъчено и в останалите часови пояси на Русия.

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

„Нова година е преди всичко вяра в по-доброто. Това е неповторим и вълшебен празник, когато сърцата се отварят за любов, дружба и милосърдие, за чувствителност и великодушие“, заяви държавният глава, допълвайки, че в такива моменти хората се стремят да се зарадват, да сгреят с вниманието си нуждаещите се.

„Разбира се, с дела и думи да подкрепят нашите герои – участниците в специалната военна операция“, подчертавайки руският лидер, визирайки войната в Украйна.

„Поздравявам всичките наши бойци и командири с настъпването на Нова година! Вярваме във вас и нашата победа“, добави държавният глава.

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Той допълни, че руснаците продължават да постигат поставените цели, отивайки само напред – заради бъдещите поколения и своята страна. Според него проявеното от руснаците единство осигурява не само суверенитета и сигурността на родината, но и развитието и бъдещето ѝ.

„Уважаеми граждани на Русия! Скъпи приятели! В тези минути преди настъпването на Нова година всички ние усещаме течението на времето. Пред нас е бъдещето. В много отношения от нас зависи какво ще е то“, заяви Путин.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш неин президент Дмитрий Медведев също поздрави съгражданите за Нова година, като съответния видеоклип беше публикуван в неговия канал в приложението „Телеграм“.

„Нека надеждата и хармонията царуват във всеки дом през тези празнични новогодишни дни. Нека светлината на коледната звезда ни води към топлина, хармония и щастие. Нека сърцата ви бъдат отворени за добри дела и мисли, за най-дълбоките, най-искрени чувства, добро здраве и всичко най-хубаво за вас и вашите близки. Благополучие на всяко семейство и на всички хора от нашата велика и непобедима Русия“, заяви той.

„Искам да изразя огромната си благодарност към всички, които празнуват Новата година на фронта, които безкористно работят в тила. Гордеем се с вас и очакваме с нетърпение да ви посрещнем у дома с победа. Искрено вярвам, че победата е близо“, допълни политикът.