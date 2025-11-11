Свят

Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

Това атмосферно явление се образува от комбинацията на силна топлина и нестабилни атмосферни условия и наподобява торнадо

11 ноември 2025, 09:40
В улканът Килауеа в Хавай продължава да удивлява света със своите забележителни изригвания. По време на  36-ия епизод от активността му, камерите уловиха уникално атмосферно явление - така нареченото „волнадо“, предаде Hawaii News Now

Това атмосферно явление се образува от комбинацията на силна топлина и нестабилни атмосферни условия и наподобява торнадо. 

Според геолози това се случва, когато фини вулканични частици биват издигнати в атмосферата от нестабилен и плаващ горещ въздух.

Докато горещият въздух продължава да се издига от интензивната топлина на вулкана, частиците започват да се въртят все по-бързо и привличат още въздух в циркулацията близо до основата си, като по този начин се създава „волнадото“.

Циркулацията става видима благодарение на издигането на прах и пепел  в района на върха.

Американската геологична служба съобщи, че 36-ият епизод започна около 11:15 ч. в неделя, като лавовите фонтани достигнаха височина до 300 метра.

Източник: Hawaii News Now, ABC News    
феномен Килауеа Волнадо Хавай Вулканично изригване Атмосферно явление Лавови фонтани Вулканични частици Горещ въздух Торнадо Геолози
