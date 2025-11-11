Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

В улканът Килауеа в Хавай продължава да удивлява света със своите забележителни изригвания. По време на 36-ия епизод от активността му, камерите уловиха уникално атмосферно явление - така нареченото „волнадо“, предаде Hawaii News Now.
Това атмосферно явление се образува от комбинацията на силна топлина и нестабилни атмосферни условия и наподобява торнадо.
‘Volnado’ seen during Kilauea eruption #HNN #HINEWS #HawaiiNews https://t.co/IgPuJ63Mvj— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) November 11, 2025
Според геолози това се случва, когато фини вулканични частици биват издигнати в атмосферата от нестабилен и плаващ горещ въздух.
Докато горещият въздух продължава да се издига от интензивната топлина на вулкана, частиците започват да се въртят все по-бързо и привличат още въздух в циркулацията близо до основата си, като по този начин се създава „волнадото“.
WATCH: An absolutely incredible scene from #Kilauea on Sunday as a tornado was spotted during the volcano's 36th eruption episode since December 2024. #HIwx pic.twitter.com/03MSH5p5Bx— WeatherNation (@WeatherNation) November 11, 2025
Циркулацията става видима благодарение на издигането на прах и пепел в района на върха.
Американската геологична служба съобщи, че 36-ият епизод започна около 11:15 ч. в неделя, като лавовите фонтани достигнаха височина до 300 метра.