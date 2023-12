Вулкан в Индонезия изригна и изхвърли 3-километров стълб пепел в небето (ВИДЕО)

Вулкан в западна Индонезия изригна в неделя, изхвърляйки стълб пепел около три километра в небето, съобщиха официални лица.

Пепел от планината Марапи на остров Суматра е наблюдавана на 3000 метра над нейния връх според Хендра Гунаван, ръководител на Индонезийския център по вулканология и геоложките опасности. Няма незабавни съобщения за щети или жертви след изригването в 14:54 местно време (09:54 наше време).

„Стълбът от пепел беше в сив цвят, с дебел интензитет, наклонен към изток. Изригването все още продължава“, каза Гунаван в изявление.

🚨 BREAKING: Mount Marapi Erupts in Indonesia



Mount Marapi in Indonesia erupts violently, spewing colossal ash plumes over 9,800 feet into the sky.



Bukittinggi, a nearby town southeast of the volcano, is engulfed in ash. pic.twitter.com/UHcCmd7UvO