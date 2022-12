Вучич: Сърбия няма да приеме членството на Косово в ООН

С ръбският президент Александър Вучич предположи, че въоръженият конфликт в Украйна ще продължи повече от година, а следващата зима ще бъде най-тежката в историята.

Сръбският държавен глава заяви пред медии, че според неговата оценка руските и украинските позиции по линията на съприкосновение са се "стабилизирали".

Песков: Вучич не се е обръщал към Путин за помощ

"Нещата са сложни. И едната, и другата страна изпитват недостиг на боеприпаси и хора. И едната, и другата страна са загубили най-добрите си мъже. Очакваме, че тази войната в Украйна ще продължи по-дълго от следващата година и че следващата зима (2023-2024 г.) ще бъде най-тежката в историята на света", заяви сръбският лидер по националната телевизия.

Президентът каза, че стойността на БВП на Сърбия ще бъде около 62-63 милиарда евро в края на тази година и че е почти сигурен, че страната няма да влезе в рецесия.

Вучич подчерта, че нивото на безработица в Сърбия е най-ниско и че няма достатъчно работници.

„Сега имаме проблем във фабрика в централна Сърбия. Чужденци ни молят да пуснем хиляда тунизийци, защото няма повече сърби, които искат да работят.

Сръбски политик от Косово към Вучич: Идва краят на престъпната ти политика

Затова бързо ще дадем гражданство на украинци и руснаци, на всички, които се интересуват “, заяви сръбският държавен глава.

„Ние сме свикнали да строим пътища и железопътни линии, Никой в Европа не го прави в такава степен“, каза още Александър Вучич.

„Трябва да решим въпроса с енергетиката, това е изключително важно, да продължим реформите, да чуем гласа на всички лекари и медицински сестри в здравеопазването, да модернизираме армията“, каза още президентът.

"Днес имаме 14 модернизирани МиГ-29 и придобиваме нови, да не говорим за противовъздушни системи, да не говорим за броя на танковете, PASARS, бронирани машини - Лазар, Милош и всичко останало", продължи Вучич.

„Успяхме да запазим публичните финанси непокътнати, имаме най-големите валутни резерви в историята на Сърбия, най-голямото количество злато, стоим много здраво. Публичният дълг е под 55 процента“, каза сръбският президент и добави, че Сърбия разполага с около 38 тона злато в резерви.

„Осигурихме запаси от газ, внесохме и достатъчно въглища. Справихме се в паметен момент", похвали се Вучич.

Той обяви, че след няколко дни заминава за Азербайджан, за да обсъди тока, газа и „някои други неща“.

"Направихме всичко, но следващата година ще е проблем. Няма гаранция, че ще успеем да попълним газовите хранилища за следващата година. Иска ми се войната в Украйна да свърши скоро, но едва ли“, каза Вучич.

Той добави, че ще настоява да не се въвеждат санкции срещу Русия стига това да не застрашава жизнените интереси на Сърбия.

Вучич: По-добре да сме на масата, отколкото в менюто

По думите му тази година Сърбия е счупила абсолютен рекорд по приток на преки чуждестранни инвестиции.

„Към 10 декември имаме 4 милиарда и 95 милиона преки чуждестранни инвестиции, което е рекордно ниво. Това са фантастични резултати."

Президентът на Сърбия е горд от все повече китайски и японски инвестиции, които идват в страната.

По думите му, САЩ няма да променят отношението си към Косово.

"Американците принципно разбират ситуацията по-добре от някои в Европа.", заяви Вучич

Той добави, че неговата работа е да помогне на правителството да спаси страната от унищожение, но в същото време да спаси сръбския народ в Косово и Метохия, така че децата там да имат бъдеще като децата в Централна Сърбия.

„Не искам да играя тези безсмислени игри.", заяви сръбският държавен глава.

Вучич заяви, че Сърбия няма да приеме членството на Косово в ООН"

Ahead of #EUCO, EU High Representative @JosepBorrellF highlighted:



📌Strong support to EU candidate status for Bosnia & Herzegovina.

📌Stop the tensions and work on EU Dialogue are the only way for European perspective of Kosovo and Serbia.



Doorstep 👉https://t.co/lBblXT74br pic.twitter.com/dLNHjicqyV