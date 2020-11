Протестите в САЩ продължават, привърженици на Тръмп отказват да признаят поражението

З а втори пореден ден поддръжници на Доналд Тръмп се събраха пред историческата сграда на Капитолия в Атланта в щат Джорджия в знак на протест срещу резултатите от изборите в САЩ.

Протести, оръжия и сблъсъци в САЩ

Те отказват да приемат, че Джо Байдън е победил Доналд Тръмп и вярват на твърденията, че резултатите са фалшифицирани, пише BBC.

In front of the Georgia State Capitol in Atlanta, at least 200 demonstrators gathered, with some chanting Georgia, which is traditionally Republican, is not a blue state .#DonaldTrump #Protests #USElection2020 https://t.co/fmsX6LZlZ1