Джо Байдън: Сега е време за изцеление в Америка

Д жо Байдън се обяви тази нощ за победител на президентските избори в САЩ, предадоха Ройтерс и АП, цитирани от БТА.

В първото си публично изявление, след като бе съобщено, че е набрал над необходимия брой електорални гласове, демократът, каза, че народът е осигурил на него и подгласничката му Камала Харис явна и убедителна победа. В реч пред поддръжници в Уилмингтън, щата Делауер, бъдещият обитател на Белия дом обеща, че като президент ще се стреми да обедини американското общество.

I pledge to be a President who seeks not to divide, but to unify.



Who doesn’t see Red and Blue states, but a United States.



And who will work with all my heart to win the confidence of the whole people. — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

По думите му той ще управлява като американски президент, а не като представител на Демократическата партия и мандатът, даден му от народа, е за двупартийно сътрудничество. Той обеща още, че иска кабинетът му да изглежда така, както изглежда Америка, и да се постарае да внесе промяна в статуквото опонентите да биват възприемани като врагове. "Сега е време за изцеление в Америка", каза Байдън.

The Bible tells us that to everything there is a season — a time to build, a time to reap, a time to sow. And a time to heal.



This is the time to heal in America. — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

Байдън каза, че първата му работа като избран президент ще бъде още в понеделник да подбере научни съветници и експерти, които да оглавят кампанията срещу коронавируса. Той се зарече да не жали сили, за да постигне обрат в пандемията в САЩ.

“Our work begins with getting Covid under control”



President-Elect Joe Biden says on Monday he’ll assemble a group of leading scientists and experts to “turn around” the coronavirus pandemic #Election2020https://t.co/fVQ13KG8wT pic.twitter.com/QUlDvMYGcB — BBC News (World) (@BBCWorld) November 8, 2020

Кандидатът на демократите за Белия дом Джо Байдън, който се обяви за победител на президентските избори в САЩ, планира да отмени някои укази на действащия президент Доналд Тръмп веднага след встъпването си в длъжност като държавен глава на 20 януари. Това съобщава в. "Вашингтон пост", цитиран от ТАСС.

Според източници на изданието демократът планира да върне САЩ в Парижкото споразумение за климата и да отмени излизането им от Световната здравна организация. Той може също да свали забраната за влизане на американска територия на граждани от редица мюсюлмански страни и да възстанови програмата, позволяваща да останат в страната хора, незаконно доведени в детска възраст.

Камала Харис похвали качествата на Джо Байдън и отдаде почит към жените

В първото си публично изявление, след като бе съобщено, че е набрал над необходимия брой електорални гласове, Джо Байдън представи пред свои поддръжници в Уилмингтън, щата Делауер, своята подгласничка Камала Харис, предадоха Ройтерс, ДПА и АП.

Харис ще бъде първата жена, първата чернокожа американка и първата американка с индийски корени, която ще бъде вицепрезидент на САЩ, отбелязаха агенциите.

В предварително подготвена реч тя заяви, че Байдън е имал "смелостта да разруши една от най-значимите бариери" в страната и да подбере жена за кандидат-вицепрезидент. Харис окачестви изборната победа като "възвестяване на нов ден за Америка" и каза, че избирателите са отправили ясно послание с надежда за "единство, благоприличие, наука и също истина".

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020

Избраната за вицепрезидент похвали бъдещия си шеф като "изцелител", "обединител", "преминал изпитания" и "стабилен".

В речта си 56-годишната Харис, която е сенатор от Калифорния, отчете заслугите на жените и особено на чернокожите жени. "Тази вечер аз си мисля за тяхната борба, тяхната решимост и силата на тяхното прозрение", каза тя, облечена в бял костюм в чест на активистките за избирателни права на жените. "Аз може да съм първата жена на този пост; аз няма да съм последната", предрече Камала Харис.

Настоящият президент Доналд Тръмп още не се е признал за победен на изборите

и негови представители са внесли съдебни искове за предполагаеми нарушения и измами в преброяването на гласовете в няколко щата.

Щабът на Доналд Тръмп обяви снощи, че е внесъл жалба в регионален съд в щата Аризона с аргумента, че неправилно са били отхвърлени гласовете на някои избиратели в окръга Марикопа в деня на президентските избори, предаде Ройтерс.

Georgia Counties Using Same Software as Michigan Counties Also Encounter ‘Glitch’ https://t.co/N2KlEOezGi via @BreitbartNews What a total mess this “election” has been! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Според иска, внесен във висшия окръжен съд на най-населения окръг в щата, се посочва, че членове на избирателни секции са казвали на гласоподаватели да натискат един бутон, след като машината сигнализирала "overvote" (буквално - допълнително гласуване).

Щабът на президента твърди, че така вотът на тези избиратели не бил зачетен, а това можело да се отрази "решаващо" на резултата от гласуването в Аризона. Освен това в този окръг били използвани нови машини за гласуване.

От изборната комисия в Марикопа и щаба на Джо Байдън засега няма коментар по случая.

В същото време Джо Байдън и Камала Харис получиха поздравления за изборната си победа от още много страни по света

В поздравленията си към Джо Байдън и Камала Харис президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер окачестви победата им на изборите в САЩ като отклик на очакванията на "безброй хора" и надежда за "нова обща почва" между Берлин и Вашингтон. По думите му изборът на американците дава предпоставки и за възвръщане "надеждността, здравия смисъл и неуморната работа върху проблемите на неспокойния свят.

Премиерът на Австралия Скот Морисън поздрави победителите в САЩ, пожела им успех и добави, че очаква с нетърпение сътрудничеството между Канбера и Вашингтон за решаването на световните проблеми.

Японският премиер Йошихире Суга също каза, че очаква добро взаимодействие с бъдещата нова администрация на САЩ. По думите му предстои укрепване на японско-американския съюз, за да се гарантират мира, свободата и благоденствието на индийски-тихоокеанския регион и по света.

Президентът на Словения Борут Пахор и председателят на парламента Игор Зорчич поздравиха снощи Байдън и Харис, след като в сряда словенският премиер Янез Анша прибързано бе изпратил поздравления на Тръмп за преизбирането му, въпреки още нямаше резултати от вота на 3 септември.

Президентът на Мексико обаче се въздържа да праща поздравления на север от границата,

докато не приключат съдебните спорове за валидността на вота. Андрес Мануел Лопес Обрадор обясни снощи, че решението ми е продиктувано от "политическо благоразумие".

"Поражението на Тръмп може да стане начало на края на триумфа на крайнодесния популизъм и в Европа", каза Доналд Туск, бивш председател на Европейския съвет и бивш премиер на Полша. "Благодаря ти, Джо", каза Той.

Президентът на Гърция Екатерини Сакеларопулу изрази надежда, че промяната в Белия дом ще върне САЩ към Парижкото споразумение за климата. С възгласа "Добре дошла отново, Америка!" подобна надежда изрази и парижкият кмет Ан Идалго.

Венецуелският президент Николас Мадуро изпрати поздравления за победата на демократите. Поздрави отправи и опозиционният лидер Хуан Гуайдо, която изрази надежда, че Вашингтон ще продължи да подкрепя продемократичното движение във Венецуела.

Приветствия поднесоха престолонаследникът на Абу Даби Мохамед бин Зайед ан Нхиан, президентите на Хондурас и Панама Хуан Орландо Ернандес и Лаурентино Кортисо, кралят на Йордания Абдула II и държавните ръководители на Египет, Ливан, Оман и Катар. Иракският президент Бархам Салих нарече Байдън "приятел и доверен партньор" на Ирак, а премиерът Мустафа ал Казими изказа надежда, че отношенията между Багдад и Вашингтон ще се задълбочават.

Президентът на Украйна също изказа оптимизъм за засилването на двустранното стратегическо партньорство между Киев и Вашингтон, а вицепрезидентът на Иран Есхак Джахангири даде знак, че се надява с промяната в Белия дом да накара САЩ "да се върнат към върховенството на закона и международните си ангажименти и да уважават другите държави", предадоха Ройтерс, ДПА, АП и ТАСС.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поздрави днес Джо Байдън за победата му на президентските избори в САЩ, наричайки го "голям приятел на Израел", съобщиха Франс прес и Ройтерс.

"Поздравления на Джо Байдън и Камала Харис. Джо, ние имаме дълги и топли лични отношения от близо 40 години и знам, че ти си голям приятел на Израел", написа Нетаняху в Туитър.

"С нетърпение очаквам да работя с вас двамата за по-нататъшно укрепване на специалния съюз между САЩ и Израел", добави Нетаняху, който вече бе нарекъл Доналд Тръмп "най-добрият приятел, който Израел някога е имал в Белия дом".

Израелският премиер благодари също на Тръмп за приятелското му отношение към държавата Израел и лично към него, за това, че е признал Ерусалим и Голанските възвишения, за противопоставянето му на Иран, за историческите мирни споразумения и за това, че е извел американско-израелския съюз на безпрецедентни висоти.

Списание "Политико" направи предположения за състава на бъдещата администрация на избрания президент Джо Байдън

Избраният президент на САЩ Джо Байдън може да избере за държавен секретар в бъдещото си правителство Сюзън Райс, бивш съветник по националната сигурност в администрацията на Барак Обама, а за шеф на Пентагона - Мишел Флурной, бивша заместник-министър на отбраната по политическите въпроси също през мандата на Обама. Такива предположения направи снощи списанието "Политико", цитирано от ТАСС.

Други кандидати за поста на пръв дипломат на САЩ са Антъни Блинкън, заместник-държавен секретар при Обама, сенаторът демократ от Делауер Крис Кунс, сенаторът демократ от Кънектикът Крис Мърфи или Уилям Бърнс, също бивш заместник-държавен секретар.

Според "Политико" потенциални кандидати за министър на отбраната са Тами Дъкуорт, която е сенатор демократ от Илинойс, или сенаторът демократ от Род Айлънд Джак Рийд. Най-вероятният министър на финансите в бъдещата администрация на Байдън е Лайел Брейнард, която е член на борда на централната банка на САЩ, министър на правосъдието - Дъг Джонс, сенатор демократ от Алабама, и министър на енергетиката - Ърнест Моунис.

Изданието отбелязва, че списъкът е съставен въз основа на консултации с голям брой съветници на Байдън, лобисти и сътрудници на сенатори и конгресмени.

