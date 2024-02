"Все още имам видения за три крави": Жена е стъпкана почти до смърт от стадо

Ж ена, разхождаща кучета, "все още има видения за три крави", след като едва не била стъпкана до смърт. Тя казва, че е "изненадана" от снизходителността на глобата, наложена на фермера.

Бившият офицер от армията Яник Тведт разказва, че е мислела, че ще умре по време на ужасяващото изпитание близо до Машам, в северен Йоркшир, когато животните се уплашили от нейният лабрадор Гус. Майката на две деца е останала със седем счупени ребра и е трябвало да бъде отстранена част от дебелото ѝ черво след ужасяващото изпитание през юли 2021 г., научи Магистратският съд в Йорк.

70-годишният фермер Мартин Фалшоу е глобен, след като признава, че не е взел адекватни предпазни мерки, за да отдели добитъка от обществена пешеходна пътека. Г-жа Тведт, която е служила в Босна и наскоро е била диагностицирана с рак, се натъкнала на привидно безобидното 30-членно стадо заедно с приятеля си Дейвид Худ и лабрадора си.

За няколко минути тя била съборена на земята и притисната до оградата, а животните стъпкали жестоко тялото ѝ. Първоначално имало крава и две телета, след което други три крави също започнали да я тъпчат.

Тя успяла да избяга едва когато се задействала военната ѝ подготовка и тя преминала в "режим на оцеляване". Качила се на едно дърво, където изпаднала в безсъзнание, а г-н Худ я държал за ръка, преди най-накрая да бъде откарана в болница. Дори и след като стигнала до приветливите обятия на медицинските екипи, шокираната Яник все още вярвала, че ще умре поради тежестта на мъчителните си наранявания.

A farmer has been fined after a woman was attacked while walking in the North Yorkshire countryside.



Janicke Tvedt had to be airlifted to hospital after the incident on farmland near Masham in 2021.



To read the full press release here: https://t.co/CBIos3PreG pic.twitter.com/51FtvTUiV1 — Health and Safety Executive (@H_S_E) February 15, 2024

"Все още имам видения за три кравешки глави, които са толкова близо до мен и ме притискат към живия плет. През по-голямата част от двете години бях на консултации, за да преодолея травмата. Нараняванията, които имам, са трайни", казва Тведт след изслушването пред Би Би Си.

Обвинението съобщава, че 10 години по-рано един нарушител е бил преследван от крава, но е успял да избяга невредим, докато защитата твърди, че през последните 25 години там не е имало други инциденти.

"Вие сте човек с добър характер и след инцидента доброволно сте предприели стъпки за поставяне на ограда. Но само защото преди това не се е случвало нищо, не означава, че не е имало вероятност да се случи нещо подобно", посочва съдията.

Фалшоу е глобен със 770 лири, заедно с допълнителна такса от 190 лири за жертвата и е осъден да заплати съдебните разноски в размер на 4 539,36 лири. След съдебното заседание г-жа Тведт казва пред ITV, че е "доста изненадана" от размера на глобата, но добавя: "Важното е, че посланието е, че добитъкът не е в безопасност и искам да се уверя, че това няма да се случи на никой друг."