Времето и смъртта за тях са "на пауза": Замразяват хора, за да ги съживят в бъдеще

В ремето и смъртта са „на пауза“ за някои хора в град Скотсдейл, щата Аризона, САЩ.

199 човека са поставени в резервоари, пълни с течен азот. Те са избрали да бъдат криоконсервирани с надеждата да бъдат съживени в бъдеще, когато науката е достатъчно напреднала, за да намери лек за тяхната болест.

Arizona cryonics facility preserves bodies to revive later



Time and death are “on pause” for some people in Scottsdale, Arizona.https://t.co/nlVLBqM5uN