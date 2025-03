"Войната изглежда все по-абсурдна": Папата призова за световен мир от болницата

П апа Франциск, който написа неделната си молитва в болничното си легло, докато се бори с тежка двойна пневмония, призова за световен мир и добави, че "войната изглежда все по-абсурдна", предаде ДПА.

Молитвата му бе разпространена само в писмен вид.

Pope expresses gratitude for closeness and urges prayers for peace



🔴 Follow us for 24/7 world news. https://t.co/3APSaWFaFU



The Holy See Press Office releases Pope Francis' Angelus address as he continues his recovery at Gemelli Hospital. In his mess… https://t.co/RazYO8x3ph pic.twitter.com/rV9ud7tIBm