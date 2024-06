"Война на световете": По погрешка пуснат запис на НАСА предизвика паника

Н АСА случайно излъчи медицинско обучение в официален лайвстрийм, което симулира лечение на астронавт от декомпресионна болест на Международната космическа станция (МКС) - което предизвика тревога в социалните медии.

Аудиозаписът, който беше излъчен на живо в канала на НАСА в YouTube, улови женски глас, който инструктира членовете на екипажа да „върнат командира в скафандъра му“, да проверят пулса му и да му осигурят кислород - като прогнозата по-късно беше описана като „слаба“.

Записите на аудиото бързо се разпространиха в социалните медии, предизвиквайки опасения за сериозна авария на МКС, пише Sky News.

„Извънземният“ сигнал от Марс е декодиран година по-късно

„Някакво много странно и обезпокоително аудио току-що се излъчи в канала на МКС в YouTube“, пише един човек в X.

„Нещо не е наред много в това“, пише друг.

Декомпресионната болест, която се причинява от азотни или други газови мехурчета в кръвта поради промяна в атмосферното налягане, може да засегне централната нервна система и е потенциално фатална.

От НАСА обаче потвърдиха, че на МКС не е имало „извънредна ситуация“ и че аудиозаписът е бил излъчен по невнимание от симулация, при която членовете на екипажа и наземните екипи се обучават за различни сценарии в Космоса.

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…