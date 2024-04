"Потъвах и само още няколко минути щяха да ме провалят": Невероятното спасяване на Чарлз Лайтълър от "Титаник"

Р ано сутринта на 15 април 1912 г. се случва немислимото - Титаник, най-големият и най-луксозен лайнер, който някога е плавал по Седемте морета, се озовава на дъното на Северния Атлантически океан. Твърди се, че британският лайнер е непотопяем, а един от служителите дори се хвали при пускането му на вода, че "дори самият Бог не може да потопи този кораб". В крайна сметка айсбергът нанася фаталния удар на "Кралицата на океана" по време на първото му плаване. От 2224 души на борда загиват над 1500.

На 4 юни 1940 г. немислимото се случва отново - 338 000 войници на Б.Е.Ф. и Съюзниците са успешно спасени от плажовете на Дюнкерк по време на операция "Динамо". Трагедията се превръща в триумф, а министър-председателят Уинстън Чърчил определя евакуацията като "чудо".

Да бъдеш пряк свидетел на един от тези определящи моменти на XX век е достатъчно важно, а да бъдеш свидетел и на двата - немислимо, но немислимото се е случило по време на изпълнения със събития и често невероятен живот на Чарлз Хърбърт Лайтълър.

Роден в Ланкашир през 1874 г., Лайтълър вече е преживял събития през целия си живот, когато през 1912 г. заема длъжността втори офицер на борда на "Титаник". Тъй като не иска да завърши работа във фабрика, на 13-годишна възраст Лайтолър започва четиригодишно обучение по мореплаване. Малко по-късно той се оказва блокиран в Рио де Жанейро, докато корабът, на който се намира, е в ремонт след повреда по време на буря в южната част на Атлантическия океан. По това време Рио е в разгара на две опасни събития - революция и епидемия от едра шарка.

Charles Herbert Lightoller was Titanic’s second officer. At the time, he lived on Station Road in Netley.



Served in Royal Navy in WW1, twice decorated for gallantry. In 1940, he rescued 127 men from Dunkirk in his motor yacht. Sadly, two of his sons were killed in action in WW2. pic.twitter.com/4nCEMdFw86