"Титан беше измишльотина": Милиардер ще пътува с нова подводница до "Титаник"

Б лизо година след имплозията на подводницата "Титан", инвеститор в недвижими имоти обяви, че ще пътува с подводница до "Титаник", за да докаже, че това е безопасно пътуване.

През юни 2023 г. подводницата "Титан" се взриви под водата, убивайки петимата души на борда и предизвиквайки тревога за безопасността на екстремния туризъм. Не всички обаче са се отказали да изследват "Титаник" и нова подводница от Triton, компания, която произвежда персонални подводници, ще отведе Лари Конър в океанските дълбини, за да посети емблематичния кораб.

„Той ми се обади и каза: „Знаеш ли, това, което трябва да направим, е да изградим подводница, която може да се гмурка до [дълбочини на ниво "Титаник"] многократно и безопасно и да демонстрира на света, че вие ​​можете да направите това и че Титан беше измишльотина", каза Патрик Лахи, съосновател и главен изпълнителен директор на Triton, пред The ​​Wall Street Journal .

Лахи каза на изданието, че имплозията на подводницата OceanGate е имала "смразяващ ефект" върху интереса към превозните средства на Triton. Той добави, че това повдига "стари митове, че само луд човек" би се спуснал под водата в едно от превозните средства.

„Искам да покажа на хората по света, че въпреки че океанът е изключително могъщ, той може да бъде прекрасен, приятен и наистина променящ живота, ако го направите по правилния начин“, каза Конър пред The ​​Wall Street Journal .

Подводницата "Титан" е проектирана да отведе туристи до останките на "Титаник", разположени на около 4 км под повърхността на Северния Атлантически океан. Тя избухна по време на спускането си, убивайки британския предприемач Хамиш Хардинг, пакистанския инвеститор Шахзада Дауд и неговия син Сюлеман, френския водолаз Пол-Анри Наржеоле и главния изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш.

Разследването на експлозията все още продължава, но Дейвид Локридж, бивш директор на морските операции на OceanGate, изрази опасения за безопасността преди експлозията. В съдебно дело от 2018 г. Локридж каза, че е бил уволнен, защото е изразил притесненията си относно дизайна и тестването на корпуса. Той предупреди, че системата за тестване няма да открие критични недостатъци и грешките могат да бъдат катастрофални предвид океанското налягане.

OceanGate обеща да сътрудничи на разследването и спря пътуванията си след имплозията.

