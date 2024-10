Водният ад в Испания: Десетки хора остават в неизвестност

Д есетки хора остават в неизвестност вследствие на катастрофалните наводнения в Испания. До момента е потвърдена гибелта на 158 души, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Има "десетки и десетки изчезнали", каза тази вечер на пресконференция в столицата Мадрид министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес.

Броят на жертвите след потопа в Испания нараства

Две денонощия след катастрофалните наводнения в райони в Източна и Южна Испания, той потвърди, че са загинали най-малко 158 души, както вече съобщиха по-рано спасителните служби.

По данни от вчера жертвите бяха 95.

Огромната част от потвърдените смъртни случаи - 155, са в източната автономна област Валенсия. Двама души са загинали в съседния регион Кастилия - Ла Манча, а един - в Андалусия, на юг.

