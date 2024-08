Разследват Кейти Пери за увреждане на околната среда

С рещу Кейти Пери се води разследване за евентуално увреждане на околната среда на защитените дюни на S'Espalmador след пускането на музикалния клип към новия ѝ сингъл "Lifetimes", който се снима в Ибиса.

Отделът по околна среда на Балеарските острови публикува съобщение за пресата, в което се твърди, че продуцентската компания на видеоклипа не е осигурила подходящо разрешение преди заснемането на филма.

В режисирания от Stillz видеоклип към песента, пуснат на 8 август, 39-годишната певица се забавлява на островите Ибиса и Форментера, като през деня се излежава на плажа, а през нощта се забавлява в известните клубове на островите. В клипа са включени кадри от системата от дюни на S'Espalmador, един от най-екологично чистите райони на Форментера.

Отделът уточнява, че проверява евентуалното увреждане на забранената зона, която е обозначена с въже. Според изявлението заснемането не представлява "престъпление срещу околната среда", тъй като при поискване "могат да бъдат разрешени" видео или фоторепортажи.

С'Espalmador, островче с дължина около 1,8 мили на север от Форментера, е част от природния парк Ses Salines de Ibiza и Formentera от 1980 г. насам. Дюните на малкия необитаем остров, който е частна собственост, представляват най-добре запазената система от дюни на Балеарските острови и са с "голяма екологична стойност", според уебсайта за туризъм на регионалното правителство.

Това ще бъде първият албум на Пери след Smile от 2020 г., който достигна връх под № 5 в класацията Billboard 200. Албумът ѝ Teenage Dream от 2010 г. стана вторият албум в историята, след Bad на Майкъл Джексън, който има пет сингъла под номер едно - California Gurls, Teenage Dream, Firework, ET и Last Friday Night (TGIF).

