Воден ад потопи части от Италия

К атастрофалните наводнения в Италия са водеща тема за италианските медии. Девет са вече жертвите на поройните дъждове, причинили преливания на реки и предизвикали свлачища и превърнали цели райони в италианската област Емилия-Романя в острови насред морето, отбелязва АНСА. Някои от жертвите са били затрупани от свлачища, други са се удавили в наводнени населени места. Тялото на жена от Ронта в Чезена е било влачено от буйните придошли води в продължение на 20 километра, преди да бъде открито на плаж. Мъжът й също се е удавил близо до дома им.

В Емилия-Романя остават затворени в голяма част от населените места училищата, препоръчва се на хората да не пътуват и да не напускат домовете си, освен при крайна нужда. Сред тежко засегнатите населени места са Чезена, Форли, Фаенца и др. Проливните дъждове, които са в невиждани количества в областта, само за няколко часа са покачили рязко нивото на реките в района между Болоня и Римини и така се е стигнало до наводненията.

На 23 май ще има специално заседание на министерския съвет, посветено на кризата, на което ще се отпуснат средства на бедстващата област. Премиерът на Италия Джорджа Мелони бе информирана за ситуацията по време на пътуването й за Япония за участие в срещата на върха на Г-7 от утре до неделя. Тя направи техническо кацане в Аляска, откъдето се свърза с властите на Емилия-Романя, за да ги увери, че ще бъде направено всичко необходимо, за да се помогне на бедстващото население.

Several people died and thousands were evacuated as torrential rain battered Italy's northern Emilia-Romagna region. Italy's Civil Protection Minister said some areas received half their annual rainfall in just 36 hours, causing rivers to burst their banks https://t.co/a1jRT81o8m pic.twitter.com/B9NFscGgX2 — Reuters (@Reuters) May 17, 2023

Над засегнатите райони с хеликоптер на оглед прелетя и вътрешният министър Матео Пиантедози.

Засега е решено временно да се преустанови събирането на данъци и глоби на жителите на бедстващите територии. Отменено е и състезанието от "Формула едно" на пистата в Имола.

Заради бедствието влакът, свързващ Лече и Милано, е закъснял с 8 часа и за 160-те пътници това са били общо 18 часа кошмарно пътуване.

АНСА се спира и върху гаф на министъра на инфраструктурата и транспорта на Италия Матео Салвини във връзка с наводненията.

В Туитър той написа, че е с цялото си сърце и мисли с хората на Емилия-Романя, които се борят с водата и калта, докато "Милан", който е безсърдечен, без идеи и без хъс, не заслужава дори и една мисъл. Така Салвини де факто направи паралел между бедствието и елиминирането на футболния отбор "Милан", на който той е фен, на полуфиналите на Шампионската лига от италианския отбор "Интер". Салвини бързо изтри туита си, но в интертет се завъртяха скрийншотове на думите му, които породиха доста критики.

From severe drought to devastating flooding.



At least five people have died and many others are missing after heavy rain slammed Italy's northern Emilia Romagna region. The 2023 Imola GP has officially been cancelled by Formula 1. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/cQczzijzEV — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 17, 2023

Наводненията и дъждовете поставиха на колене Емилия-Романя, отбелязва "Ти Джи ком 24". Изданието цитира и певицата Лаура Паузини, която казва, че се страхува за своята родна област и споделя, че нейни близки са били евакуирани заради бедствието.

Близо 750 пожарникари участват в операциите по оказване на помощ на бедстващите в засегнатите райони. На места за 48 часа количеството на падналите валежи възлиза на 300 милиметра, отбелязва "Скай Ти Джи 24".

Девет жертви, 23 прелели реки, 280 свлачища, 400 прекъснати от наводненията и калните маси пътища. Десетки хиляди души засегнати от бедствията и евакуирани, 50 000 души без ток, така "РАИ нюз" обобщава ситуацията в Емилия-Романя.

Никога за един век и особено никога за толкова кратко време не е имало три толкова близки едно до друго екстремни метеорологични събития и това буди наистина безпокойство, казва Пиерлуджи Ранди, председател на италианската Асоциация на професионалните метеоролози, цитиран от в. "Република". Според него хората трябва да се подготвят, защото това е климатична криза. Експертът казва, че това е вероятно най-тежката ситуация с наводнения и свлачища в Емилия-Романя за последните най-малко 100 години. Той припомня, че първи период на наводнения имаше в района в периода 1-3- май. Но този път е засегната много по-широка зона. Освен това за по-кратко време се е излял повече дъжд. В Болоня например за няколко часа са се излели над 100 милиметра дъжд, в Фаентино - между 120 и 140 милиметра, същата е ситуацията и във Форли. В Модилиана е имало пик от 250 милиметра валежи и всичко това за 24 часа. На места от началото на месеца са се изсипали между 400 и 500 милиметра дъжд, докато обичайно за една година в този район вали под 900 милиметра дъжд В някои райони проливните дъждове са продължили около 36 часа без спиране. Причината за това, казва експертът, е нахлуване на изключително влажен въздух от юг, от Йонийско море и Северна Африка. Специалистът припомня, че в последните две години районът е бил белязан от два противоположни феномена - продължителна суша и за половини месец два пъти проливни дъждове и наводнения. Това е знак, че има климатична криза. Няколко последователни екстремни метеорологични събития, могат да бъдат приписани на глобалното затопляне, допълва той.

Климатичен апокалипсис и едно предизвестено бедствие, така в. "Стампа" коментира ситуацията в Емилия Романя, цитирайки мнения на метеоролози и климатолози.

Formula 1 canceled this weekend’s Emilia-Romagna Grand Prix after heavy rain and deadly flooding in northern Italy made it unsafe to proceed with the race at Imola.https://t.co/9txPIdOlnf — The New York Times (@nytimes) May 17, 2023

"Кориере дела сера" разказва за спасени хора от наводнени къщи в засегнатите райони - пенсионери, прибрани с хеликоптер от покрива на дома си, мъж, изваден от съседите си от наводнено мазе на къщата си или майка с детето си, спасена от наводнената си къща от съгражданите си.

Всички медии публикуват драматични кадри и видеа, показващи мащабите на бедствието в Емилия-Романя.