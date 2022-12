Почина внукът на Боб Марли

Д жоузеф "Джо Мерса" Марли, реге изпълнител и внук на Боб Марли е бил намерен мъртъв преди три дни в американския щат Флорида, съобщи ДПА.

Ямайската журналистка Абка Фиц-Хенли първа съобщи за смъртта на 31-годишния изпълнител, като по думите ѝ той е бил открит в автомобил.

Роденият в Кингстън певец и композитор е син на Стивън Марли и един от наследниците на музикалната легенда Боб Марли, които поемат по неговите стъпки.

Joe Mersa Marley is dead of an asthma attack . The grandson of Bob Marley.

