Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

А стронавтът, който предизвика първата медицинска евакуация на НАСА по-рано тази година, заяви в петък, че лекарите все още не знаят защо внезапно се е разболял на Международната космическа станция, съобщава The Post.

Четирикратният участник в космически полети Майк Финке разказа, че е вечерял на 7 януари след подготовка за излизане в открития космос на следващия ден, когато това се е случило.

Той не е можел да говори и не помни да е изпитвал болка, но разтревожените му колеги от екипажа са предприели незабавни действия, виждайки го в беда, и са поискали помощ от полетните хирурзи на земята.

„Беше напълно неочаквано. Случи се изумително бързо“, каза той в интервю за Associated Press от космическия център „Джонсън“ в Хюстън.

59-годишният Финке, пенсиониран полковник от ВВС, каза, че епизодът е продължил около 20 минути и след това се е почувствал добре. Той заяви, че все още се чувства така. Никога не е преживявал нещо подобно преди или след това.

Лекарите са изключили сърдечен удар и Финке заяви, че не се е задавил, но всичко останало все още се проучва и може да е свързано с неговите 549 дни в безтегловност.

Той е бил в петия месец и половина от последния си престой на космическата станция, когато проблемът го е поразил като „много, много бърза мълния“.

„Моите колеги определено видяха, че съм в беда“, каза той, като и шестимата са се събрали около него.

„Всички бяха на линия само за броени секунди“.

Финке заяви, че не може да предостави повече подробности за медицинския си епизод. Космическата агенция иска да бъде сигурна, че другите астронавти няма да почувстват, че медицинската им поверителност ще бъде компрометирана, ако нещо се случи с тях, каза той.

Ехографът на космическата станция е влязъл в употреба, когато се е случило събитието, каза той, и е преминал през многобройни тестове след завръщането си на Земята.

НАСА преглежда медицинските досиета на други астронавти, за да види дали подобни случаи не са се случвали в космоса, каза той.

Финке се идентифицира в края на миналия месец като човека, който е бил болен, за да сложи край на ширещите се обществени спекулации.

Той все още се чувства зле, че заболяването му е довело до отмяна на излизането в открития космос — това е щяло да бъде неговото десето излизане, но първо за колегата му Зина Кардман — и е довело до преждевременното завръщане на нея и другите им двама колеги от екипажа.

SpaceX ги върна на 15 януари, повече от месец по-рано, и те отидоха директно в болницата.

„Имах голям късмет да бъда изключително здрав. Така че това беше много изненадващо за всички“, каза той.

Финке спрял да се извинява на всички, след като новият администратор на НАСА Джаред Айзъкман му наредил да спре.

„Това не си ти. Това беше космосът, нали?“, уверили го колегите му.

„Ти не си подвел никого“.

Винаги оптимист, той таи надежда, че един ден ще може да се върне в космоса.