Внезапно наводнение в Непал помете къщи и мостове, евакуират жители

В незапно наводнение в планински район на Централен Непал помете къщи и мостове и нанесе щети на инфраструктурата, включително на обект на водноелектрически проект. Властите призоваха жителите по поречието на река Будхи Гандаки да се евакуират заради опасността от ново покачване на водите, съобщиха Reuters и Associated Press.

Nepal urges villagers to evacuate after flood triggered by landslide https://t.co/hfvvpsgMws https://t.co/hfvvpsgMws — Reuters World (@ReutersWorld) October 11, 2026

Причината за наводнението вероятно е свлачище в село Чумнубри, в окръг Горка, на около 100 км западно от столицата Катманду. Свличането на земни маси е блокирало реката, след което водата е преляла надолу по течението.

Причините за инцидента продължават да се изясняват.

По данни на местните власти около дузина къщи и два висящи моста са били отнесени от водата. Наводнението е повредило и строителния лагер на водноелектрически проект. Разрушен е и мост на главен път, свързващ окръг Горка със съседния окръг Дхадинг.

Към момента няма официално съобщения за загинали. Шестима души, застрашени от свлачище в района на Джагат, са били спасени от армията с хеликоптер. Още 18 работници от повредения лагер на водноелектрическия проект са успели да стигнат до безопасно място. Местните власти продължават да оценяват щетите и да проверяват сведенията за хора в неизвестност.

Видеокадри, разпространени в социалните мрежи, показват как придошлата вода отнася къщи и стопански постройки в долината между планините. Националната агенция за намаляване на риска от бедствия предупреди жителите в няколко района по течението на реката, включително в окръзите Горка, Танахун, Читван и Навалпараси, да се преместят на безопасни места. Военни и полицейски екипи са изпратени в засегнатия район и наблюдават обстановката, включително от въздуха.

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Предишното наводнение отне живота на над 1400 души

Новото наводнение идва седмици след катастрофалните внезапни наводнения от 26 август в района на границата между Непал и китайския автономен регион Тибет. Те бяха предизвикани от срутване на ледник и последвалото придвижване на огромни количества вода, кал и скални отломки.

Според данните, цитирани от Reuters на 5 октомври, най-малко 1455 души са загинали, а 5285 са останали в неизвестност. Властите обявиха край на активните издирвателни операции и насочиха усилията си към възстановяването на засегнатите райони. При бедствието бяха разрушени и повредени домове, пътища, мостове и 12 водноелектрически проекта.