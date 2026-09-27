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Опустошителни наводнения и свлачища взеха десетки жертви в Индия и Непал

Проливни дъждове причиниха тежки щети върху инфраструктурата и селското стопанство, а властите в Непал предупреждават за опасност от нови внезапни прииждания на реки

27 септември 2026, 15:47
Опустошителни наводнения и свлачища взеха десетки жертви в Индия и Непал
Източник: БТА

П роливни дъждове и бури предизвикаха наводнения и свлачища, които отнеха живота на 56 души в Индия, докато в Непал загинаха 14 души, а други 11 са в неизвестност, предаде Ройтерс. Непалските власти предупредиха, че са възможни нови внезапни наводнения. 

Властите провеждат спасителни операции в зaсегнатите райони и разпределят помощи, като същевременно служителите са инструктирани да оценят щетите по селскостопанските култури и да осигурят обезщетения.

Освен 56-те загинали в Индия, 46 души са ранени, а над 1000 къщи са повредени.

Непалските власти предупредиха за възможни внезапни наводнения в 49 от общо 77-те района на страната, като повече от половината от тях са изложени на висок риск от наводнения или внезапни прииждания на води, докато нивата на големите реки и притоците им продължават да се покачват.

Говорител на Националната агенция за управление на риска от бедствия на Непал, заяви, че районите Расува и Нувакот, засегнати от смъртоносните наводнения миналия месец, при които загинаха над 1450 души, а хиляди останаха в неизвестност, трябва да запазят бдителност, но към момента не се считат за зони с висок риск.

Електроснабдяването е напълно прекъснато в районите Мананг, Мустанг, Мягди и Баглунг, като властите работят по възстановяването му, съобщиха представители на Министерството на енергетиката.

Придошлите води на река Рахуганга са повредили конструкцията и стълбовете на електропреносната мрежа на 40-мегаватов хидроенергиен проект, заяви Министерството на водните ресурси и енергетиката Бирадж Бхакта Шрестха.

В Индия Централната комисия по водите съобщи, че 30 станции за мониторинг на реките в седем щата сигнализират за тежка ситуация. Нивото на няколко големи реки, сред които Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада, надхвърли критичните стойности.

Наводненията и свлачищата прекъснаха и телекомуникациите в части от Непал вследствие на повреди по оптичните кабели и електропреносната мрежа.

При отделен инцидент в Непал десет местни работници са в неизвестност, след като лавина затрупа базовия лагер под връх Химлунг Химал в северния окръг Мананг, съобщиха представители на туристическите служби.

Работниците са разпъвали палатки за чуждестранни алпинисти, които не са се намирали на мястото в момента на падането на лавината. 

Източник: Александър Евстатиев/БТА    
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