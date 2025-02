Властите в Санторини издадоха предупреждение за сеизмична активност

Г ръцките власти издадоха предупреждение за сеизмична активност на остров Санторини, съобащава агенция Ройтерс. Препоръчва се училищата да останат затворени в понеделник, хората да избягват района на две малки пристанища и да се въздържат от събирания в затворени пространства.

През последните дни в района се наблюдава сеизмична активност, като в петък и в събота са регистрирани трусове с магнитуд до 4,3 в зоната между вулканичния остров Санторини и остров Аморгос, съобщи Министерството на гражданската защита в събота следобед.

Според информацията на министерството сеизмичната активност не е свързана с вулканична дейност и отшумява, но експерти препоръчаха превантивни мерки, включително затваряне на училищата на 3 февруари.

